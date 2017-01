Malsburg-Marzell (kn). „Die Feier war ein erfolgreicher Start in das Vereinsjahr 2017“, unterstrich Sportfreunde-Vorsitzender Ferdinand Seider in seiner Bilanz nach der Jahresfeier. Viele Besucher konnte er in der Stockberghalle begrüßen.

Originell und natürlich in gereimter Form in der vertrauten alemannischen Mundart hatten zuvor schon wie in den vergangenen Jahren die Jugendspieler Jona Leisinger und Paul Kreiter die Gäste im „Wälder-Kulturpalast“ willkommen geheißen. Auch beim ersten Höhepunkt im Programm, der „Wälder-Hitparade“, war wieder die Jugend gefragt, zumal es keinen Beitrag der Aktiven gab. Marion Leisinger und Katja Kreiter gelang mit den Spielern und der einzigen Spielerin der D-Jugend ein durchaus gelungener Einstieg ins Programm. Stars wie „Helene Fischer“ und „Andreas Gabalier“ sorgten für Stimmung. Den ersten Preis, nämlich freien Eintritt zu einem D-Jugend-Spiel, gewann Pfarrerin Susanne Roßkopf.

Dann aber hieß es „Bühne frei“ für die weithin bekannte Laienspielgruppe des Vereins unter der Regie von Andreas Schweinlin, die sich an diesem Abend mit dem Stück „Mit Tourischte isch alles anderscht“ wahrhaft in Bestform zeigte. Das Stück von Claudia Gysel, in dem es um turbulente Geschehnisse auf einem neuerdings touristisch engagierten Bauernhof geht, gab den Darstellern, allen voran Carola Biersack sowie Daniel Dreher, Björn Seider, Susanne Leisinger, Lisa Wagner, Kevin Schurek und Dirk Zückert, einmal mehr Gelegenheit, ihr schauspielerisches Talent zu unterstreichen.

Beim folgenden „Besuch aus Chandersteg“ konnte man nicht nur Einblicke in das Dorfleben gewinnen, sondern sogar in den schweizerischen Nationalsport „Hornussen“. Andreas Schweinlin, Rolf Leisinger und Daniela Kuttler verkörperten die Gäste aus der Schweiz. Michael Kilchling hatte auch hier die Bühnentechnik bestens im Griff.

Die Wiederholung des Programms am folgenden Tag bereicherte der Musikverein „Edelweiß“ unter der Leitung von Andreas Kramer. Am Sonntag, 15. Januar, folgt ab 12 Uhr eine weitere Aufführung im Dorfgemeinschaftshaus in Wies.

Den von Ehrenmitglied Dieter Egle gestifteten Rehbock gewann Dirk Zierold aus Kaltenbach. Glücklicher Gewinner des Hauptpreises der Verlosung, eines „Goldbarrens“, war Bernhard Schulz aus Vogelbach.