Malsburg-Marzell Junges Team lässt hoffen

Malsburg-Marzell (kn). „Ihr habt das Vorbereitungsprogramm engagiert durchgezogen und auch spielerisch große Fortschritte gemacht“, lobte Trainer Johannes Stiefel seine Aktiven in einer der letzten Spielerversammlungen vor Saisonbeginn. Die erste Mannschaft der Sportgemeinschaft der Fußballer Malsburg-Marzell trägt am Sonntag, 3. September, ab 15 Uhr auf dem Platz in Marzell das erste Heimspiel der Saison 2017/18 gegen den SV Inzlingen aus, bereits ab 10.30 Uhr spielt die Zweite dort gegen SF Schliengen II.

Obwohl man beim ersten Auswärtsspiel in Stetten etwas „unter die Räder kam“, Lehrgeld zahlen musste und 2 : 8 verlor, erhoffen sich Trainer und Vereinsleitung und natürlich auch alle Anhänger in der neuen Saison mit dem jungen Team – das Durchschnittsalter liegt bei 24 Jahren – einen Platz im gesicherten Mittelfeld ohne Abstiegsnöte. Dies trotz der starken Konkurrenz von starken Mannschaften der Vereine aus Kandern, Binzen, Haagen, Schliengen, Istein, Inzlingen, Liel-Niedereggenen und Stetten, um nur einige zu nennen.

Spielausschussvorsitzender Hanspeter Oßwald und Trainer Johannes Stiefel betonen, man habe in der intensiven Vorbereitungszeit jedenfalls das Mögliche getan, um gut abzuschneiden. Spielfreudig und torgefährlich zeigte sich das Team in den Vorbereitungsspielen, etwa beim 9 : 1 daheim gegen den SV Wollbach und beim 6 : 3-Erfolg auswärts in Maulburg. Einige Neuzugänge, durchweg jüngere Spieler, ergänzten den Kader gut. So sind bereits in der Rückrunde Philipp Rathberger und Marco Weber zum Team gestoßen, in der Sommerpause Fabian Feldheim, David Lombardo, Mirco Waslowski und Alexander Ahnelt.

Trainer Johannes Stiefel ist beruflich Theaterfachmann. Der Diplomingenieur für Theatertechnik ist als Produktionsleiter am Theater Basel tätig. Vom schweizerischen Dornach her ist er auch nach Malsburg gezogen, wo der 32-jährige Familienvater im Herrenacker ein Haus erworben hat. In Dornach war der gebürtige Reutlinger, der aber nie „geschwäbelt“ habe, zeitweilig Spielertrainer. In der Schweiz erwarb er auch den Trainerschein für den Kinder- und Jugendbereich.

Seine fußballerische Karriere begann er als 18-Jähriger in Berlin beim FC Tempelhof. Der Spielgemeinschaft schloss er sich zunächst als Aktiver an, bevor er bereits zum Ende der Spielzeit 2015/16 die Trainingsleitung übernahm.

Das Vorbereitungstraining fand durchgehend auf dem Platz in Marzell statt, wo auch der Punktspielbetrieb läuft, bis der neue Kunstrasenplatz in Malsburg „spielbereit“ ist.

Nachdem wichtige vorbereitende Arbeiten fast durchweg in Eigenarbeit und im Zeitplan erledigt werden konnten, soll im September mit dem eigentlichen Platzbau begonnen werden.