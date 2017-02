Malsburg-Marzell (kn). Die evangelische Kirchengemeinde Am Blauen schränkt den im vergangenen Jahr neu eingeführten regelmäßigen Busfahrdienst zu den Gottesdiensten an verschiedenen Orten erheblich ein. Er wird im Wesentlichen auf besondere Fest- und Feiertage beschränkt. Die Resonanz auf das Angebot war zu gering.

Als Gäste waren bei der öffentlichen Sitzung des Kirchengemeinderats Helmuth Gempp und Klaus Köninger dabei, beide Fahrer des VW-Busses, der in den vergangenen Monaten Gottesdienstbesucher in den Ortsteilen abholte und zu den jeweiligen Kirchen von Marzell bis Sitzenkirch beförderte. Sowohl Gempp als auch Köninger unterstrichen in ihren Stellungnahmen, dass die Resonanz auf dieses Angebot sehr gering gewesen sei. Beide empfahlen, den Bus nur noch bei speziellen zentralen Gottesdiensten und besonderen Feiertagen einzusetzen.

Es sei „einen Versuch wert gewesen“, sagte Pfarrerin Susanne Roßkopf. Die Mitglieder des Kirchengemeinderats folgten einstimmig der Empfehlung zur Reduzierung der Fahrten und zum gezielten Einsatz des Busses. Der Dank von Pfarrerin und Ratsgremium galt den Fahrern, die für das Angebot ihre Freizeit geopfert hatten.

Einkaufsfahrten gefragt

Stark gefragt sind aber nach wie vor die wöchentlich vom Diakonieverein angebotenen Einkaufsfahrten mit dem Bus nach Kandern.

Weiter beschloss das kirchliche Ratsgremium, den Kilometersatz, der für die Anmietung des Gemeindebusses zu entrichten ist, von bisher 50 auf künftig 71 Cent (einschließlich Treibstoffkosten) zu erhöhen. Damit würde nach einer Berechnung des ADAC knapp eine Deckung der Selbstkosten erzielt, wurde betont.

Nach dem Rückblick auf die Gottesdienste – hier freute man sich über die gute Resonanz über Weihnachten besonders bei den Krippenspiel-Gottesdiensten – befasste sich der Kirchengemeinderat mit dem Gottesdienstplan für die kommenden Monate: Einen Gottesdienst im Festzelt soll es am 18. Juni beim Feuerwehrjubiläum in Sitzenkirch geben, ebenso beim Geißenfest am 28. Mai und beim Musikfest in Marzell am 23. Juli. Die Taizé-Gottesdienste werden künftig in der Winterzeit – vorbehaltlich der Zustimmung des Taizé-Teams – nicht mehr in Vogelbach, sondern im Malsburger Gemeindehaus stattfinden. Dies vor allem mit Blick auf winterliche Verhältnisse und die bessere Erreichbarkeit von Malsburg bei Schnee.

Nach einer durch Winter und Kälte bedingten Unterbrechung sind auch die Renovierungsarbeiten an der altehrwürdigen Kaltenbacher Michaelskirche wieder angelaufen. Sie sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Eine weitere Aufgabe ist die energetische Sanierung des Pfarrhauses mit den Gemeinderäumen.