Malsburg-Marzell (kn). Drei Tage, von Donnerstag bis Samstag, wurde unter der Regie der Narrenzunft Gra­bedierer im Oberen Kandertal eine zünftige Wälderfasnacht gefeiert.

Nach Hemdglunkiumzug und -Ball am Donnerstag unterstrichen die Grabedierer am Freitagnachmittag einmal mehr, dass ihnen die Kinderfasnacht von jeher ein großes Anliegen war und ist. Nach dem Umzug bei leichtem Schneetreiben durchs Oberdorf zur Halle, herrschte dort beim Kinderball prächtige Stimmung.

Am Abend gab es in der Halle eine Wiederauflage des „Bunten Abends“. Unterstützung bei der Gestaltung und am Erfolg des Narrenabends, der aber einen deutlich besseren Besuch verdient hatte, erfuhren die Grabedierer durch die Kanderner „Brezele-Buebe“. Diese wiederholten wesentliche Teile ihres erfolgreichen Zunftabendprogramms nun in Marzell.

Egal ob Oliver Kugel mit dem Prolog, die Oldies als Ägypterinnen, die Herren-Ballettgruppe, das Dreigestirn mit Thomas Wengert, Klaus Schultz und Andreas Kiefer, die „Schrägen Gumsle“ oder gar Oberzunftmeister „Albi“ selbst, sie zeigten sich auf dem Wälder sämtlich als tolle Fasnächtler. Markus Kern als „Meister“und Philipp Biersack als „Lehrling“ führten durch das Programm, das durch die Beiträge der Grabedierer selbst eine auch mit lokalen „Spezialitäten“ gewürzte Bereicherung mit Humor und Biss erfuhr.

Am Samstag war bei Sonnenschein wieder einiges los in Marzell, der Umzug am Nachmittag und später die „Number One Party“ in der Löschgasshalle zogen Besucher auch von außerhalb an. Auch drei Guggemusiken waren mit den Nodedaig Chnäddern aus Kandern, den Zeller Noteknackern und den Guggemuhlis Badenweiler mit dabei. Mit beim Umzug dabei waren neben den Grabedierern auch mehr als ein Dutzend befreundeter Zünfte und Cliquen.