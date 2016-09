Nachrichten-Ticker

01:58 Demonstration gegen Rassismus und AfD in Berlin

Berlin - Mehrere tausende Menschen wollen heute in Berlin gegen Rassismus und die AfD protestieren. Die Demonstration soll unter anderem an der Berliner AfD-Zentrale vorbeiführen. Die Polizei will die Kundgebung mit einem größeren Aufgebot begleiten, um mögliche Übergriffe oder Ausschreitungen zu verhindern. Morgen wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt, die Berliner wählen zwei Wochen später ein neues Abgeordnetenhaus. In beiden Ländern könnte die AfD laut Umfragen mit zweistelligen Ergebnissen in die Parlamente einziehen.

01:54 Start in WM-Mission: DFB-Team fliegt zum Quali-Auftakt nach Norwegen

Düsseldorf - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft fliegt heute zu ihrem Auftaktspiel in der WM-Qualifikation nach Oslo. In der Partie gegen Norwegen morgen setzt Bundestrainer Joachim Löw im Gegensatz zum Test gegen Finnland wieder auf sein Stammpersonal. Angeführt wird die DFB-Auswahl in ihrem ersten Spiel auf dem Weg zur WM vom neuen Kapitän Manuel Neuer. Auch die weiteren Weltmeister Mats Hummels, Thomas Müller, Sami Khedira und Toni Kroos werden wieder in der Startformation erwartet.

01:13 Einziges Deutschland-Konzert von Billy Joel

Frankfurt/Main - Der US-amerikanische Sänger Billy Joel gibt heute sein einziges Deutschland-Konzert in diesem Jahr. Der 67-jährige Musiker tritt in der Frankfurter Commerzbank-Arena auf. Joel ist mit Songs wie "We Didn't Start the Fire" oder "Piano Man" bekanntgeworden. Wegen der Terroranschläge der vergangenen Monate haben die Veranstalter schärfere Sicherheitsvorkehrungen für das Konzert angekündigt. Rucksäcke, Helme und größere Taschen dürfen demnach nicht mitgenommen werden, erlaubt sind nur kleine Handtaschen.

01:12 Merkel zum Wahlkampfabschluss der CDU in Mecklenburg-Vorpommern

Bad Doberan - Zum Wahlkampfabschluss der CDU wird heute Bundeskanzlerin Angela Merkel in Mecklenburg-Vorpommern erwartet. Zusammen mit dem CDU-Spitzenkandidaten und Innenminister Lorenz Caffier will die Parteivorsitzende die Wähler in Bad Doberan noch einmal vom Parteiprogramm überzeugen. Die CDU muss befürchten, bei der Landtagswahl morgen von der AfD überrundet zu werden. Dies wäre ein herber Schlag für den Landesverband von Merkel.

00:01 Wahl in Mecklenburg-Vorpommern - AfD vor nächstem Erfolg

Schwerin - Starke Verluste für die rot-schwarze Regierungskoalition und ein Rekordergebnis für die AfD - mit dieser Aussicht wählt Mecklenburg-Vorpommern morgen einen neuen Landtag. Nach den jüngsten Meinungsumfragen kann die seit zehn Jahren regierende große Koalition von Ministerpräsident Erwin Sellering zwar darauf hoffen, wieder eine Mehrheit zu bekommen. Erstmals könnte die rechtspopulistische AfD die CDU jedoch bei einer Landtagswahl überholen und zweitstärkste Kraft werden. Dies wäre ein herber Schlag für den Landesverband von Kanzlerin Angela Merkel.