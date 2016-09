Malsburg-Marzell (kn). Die Überraschung war geglückt, als gegen Ende der schlichten Feier zum 40-jährigen Dienstjubiläum von Bürgermeister Gerd Schweinlin im öffentlichen Dienst in Malsburg „Alt-ratschreiber“ Kurt Kiefer mit seiner Handharmonika den Raum betrat und dem Jubilar ein kleines Ständchen darbrachte. Zuvor hatte Bürgermeister-Stellvertreterin Helga Althauser die verschiedenen Stationen der Laufbahn von Gerd Schweinlin im öffentlichen Dienst in Erinnerung gerufen und die Ehrenurkunde des Landes überreicht.

Schweinlins berufliche Laufbahn hatte 1976 bei der Finanzbehörde begonnen, wo ihm nach dem Studium an der Fachhochschule für Finanzen der Sprung vom mittleren in den gehobenen Dienst geglückt war. Schon bald aber wechselte er 1990 als Hauptamtsleiter (Ratschreiber) zu der von Dieter Schwald geführten Malsburg-Marzeller Gemeindeverwaltung. Im April 2010 wurde der gebürtige Vogelbacher in seiner Heimatgemeinde dann mit einem Anteil von 74,4 Prozent der gültigen Stimmen zum Nachfolger von Dieter Schwald und zum hauptamtlichen Bürgermeister gewählt.

Mehrere größere Projekte seien in Schweinlins Amtszeit in Angriff genommen und erfolgreich abgeschlossen worden, unterstrich Helga Althauser, etwa im Bereich der Wasserversorgung und zuletzt mit der Rathauserweiterung. Zielstrebig habe der Bürgermeister die Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzepts betrieben, mit dem Gemeinderat mehrere Bebauungspläne und den Teilflächennutzungsplan Windkraft auf den Weg gebracht. Der Bürgermeister habe vor allem die Gemeinde aus einer finanziell schwierigen Lage in eine gesicherte Position mit „solidem Polster“ gebracht.

Die Bürger und der Gemeinderat schätzten Gerd Schweinlins großes Fachwissen als „Allrounder“, seinen großen Erfahrungsschatz, die transparente, sachliche und zielorientierte Arbeitsweise und seine Hilfsbereitschaft. Für die Anliegen der Bürger und auch der Mitarbeiter von Verwaltung und Bauhof habe er stets ein offenes Ohr.

Bei der Begrüßung der Gäste der schlichten Jubiläumsfeier im Sitzungssaal des Rathauses hatte Hauptamtsleiterin Andrea Thiel, sie hatte mit ihren Kolleginnen die Feier arrangiert, bereits das vertrauensvolle Zusammenwirken aller Beteiligten im Rathaus betont.

Bürgermeister Gerd Schweinlin selbst machte dann in seinen Dankesworten deutlich, dass es ihm nach wie vor große Freude bereite, getragen vom Vertrauen der Bevölkerung und der Gremien das Amt des Bürgermeisters zu bekleiden und sich den daraus resultierenden Aufgaben zu stellen.