Malsburg-Marzell Termin an „Sonntag Judika“

Malsburg-Marzell/Kandern-Sitzenkirch (kn). Das für das kirchliche Gemeindeleben äußerst wichtige Fest der Konfirmation soll nach der einstimmigen Entscheidung des Kirchengemeinderats der evangelischen Kirchengemeinde Am Blauen vom Jahr 2019 an wieder am hergebrachten „Sonntag Judika“ gefeiert werden.

Nachdem bereits in der vorangegangenen Sitzung Ratsmitglied Gerlinde Engler (Sitzenkirch) angeregt hatte, den seit Jahren praktizierten Konfirmationsgottesdienst im Mai, zumeist fiel er auf den „Muttertag“, zu überdenken, befasste sich der Gemeinderat noch einmal grundsätzlich mit dem Konfirmationstermin. Für 2018 sei der Termin nach Ostern bereits festgelegt und die Eltern entsprechend informiert worden, sagte Pfarrerin Susanne Roßkopf. Man könne aus Erfahrungen lernen, war die übereinstimmende Meinung im Kirchengemeinderat.

Als nachteilig sei auch das Zusammenfallen des Konfirmationstermins mit dem traditionellen und beliebten Frühlingsfest des Musikvereins kritisiert worden. Nun soll ab 2019 nach der Rückverlegung des Termins der Sonntag „Judika“ wieder Konfirmationstermin werden. Mit der Anmeldung der Konfirmanden, sie soll noch vor Ostern stattfinden, beginne auch die Pflicht zum Besuch der Gottesdienste. So sei das gesamte Kirchenjahr abgedeckt.

Eine Änderung gibt es auch bei der „Jubelkonfirmation“: Sie wird auf einen Sonntag nach Ostern verlegt.

Weiter entschied sich der Kirchengemeinderat nach kurzer Beratung dafür, die wichtigen „Konfirmandengottesdienste“, beginnend mit der Vorstellung über ersten Abendmahlsgang, Konfirmandengespräch und die eigentliche Konfirmationsfeier wie bisher praktiziert auf die vier Kirchen in der Gemeinde Am Blauen zu verteilen, auch wenn in einem Jahr aus einem der Ortsteile keine Konfirmanden kämen. Nur so könne bei den jungen Menschen das Bewusstsein für die Einheit der Kirchengemeinde Am Blauen wachsen.

Zur neuen Beisitzerin im Vorstand des Diakonievereins wurde Tanja Schwind gewählt, Beisitzerin im Kuratorium des Kindergartens ist Bärbel Längin.

Mit einem Rückblick war die Sitzung eröffnet worden und Helene Kolbe berichtete über ihre Erfahrungen beim evangelischen Kirchentag.