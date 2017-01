Nachrichten-Ticker

00:52 Letzte Vermisste aus Lawinen-Hotel in Italien tot geborgen

Rom - In Italien sind nach dem Lawinenunglück in den Abruzzen auch die letzten Vermissten tot aus den Trümmern des Hotels geborgen worden. Insgesamt seien 29 Leichen gefunden worden, teilte die Feuerwehr in der Nacht mit. Elf Menschen überlebten das Unglück, neun davon konnten noch mehr als 40 Stunden später lebend geborgen werden. Eine Lawine hatte nach einer Erdbebenserie und heftigen Schneefällen das Hotel am Mittwoch voriger Woche komplett verschüttet.

00:33 Urteil im Prozess gegen junge IS-Sympathisantin erwartet

Celle - Im Prozess gegen eine junge IS-Sympathisantin wegen einer Messerattacke auf einen Polizisten in Hannover wird heute das Urteil erwartet. Die Bundesanwaltschaft hat sechs Jahre Haft wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung sowie Unterstützung der Terrormiliz Islamischer Staat für die 16-Jährige gefordert. Der Polizist hatte den Angriff Ende Februar 2016 schwer verletzt überlebt. Die Tat war aus Sicht der Anklage eine Märtyreraktion für den IS.

00:30 Radfahren Thema beim Verkehrsgerichtstag

Goslar (dpa) – Auf dem Deutschen Verkehrsgerichtstag werden sich heute und morgen rund 2000 Verkehrsexperten unter anderem mit dem Fahrradverkehr beschäftigen. Dabei stehen die Sicherheit der Radler und eine bessere Infrastruktur für sie im Vordergrund. Weitere Schwerpunkte des Kongresses in Goslar sind härtere Strafen für die Nutzung von Smartphones am Steuer und gesetzlich vorgeschriebene Gesundheitsprüfungen für ältere Autofahrer. Die Fachleute kommen unter anderem aus Ministerien, Gerichten und Verbänden.

23:45 Trump bringt Mauerbau an Grenze zu Mexiko auf den Weg

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sein Projekt einer Mauer an der Grenze zu Mexiko angestoßen. Er beauftragte das Heimatschutzministerium, den Bau in die Wege zu leiten. Ein Staat ohne Grenzen sei kein Staat, sagte Trump bei einem Besuch des Ministeriums. Er werde sicherstellen, dass die Vereinigten Staaten sich die Kontrolle über die Grenzen zurückholten. Trump will durch die Mauer Drogenhandel und illegale Einwanderung unterbinden. Das Projekt ist umstritten.

23:31 Dow erstmals über 20 000 Punkten

New York - Historischer Tag an der New Yorker Börse: Der Dow Jones hat am Mittwoch erstmals die Marke von 20 000 Punkten übersprungen und sie bis zum Handelsschluss deutlich hinter sich gelassen. Mit einem Kursgewinn von 0,78 Prozent auf 20 068,51 Punkte ging es für den Dow in den Feierabend. Der Euro zeigte sich im New Yorker Handel zuletzt mit 1,0748 US-Dollar kaum verändert.