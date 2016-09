18:28 Dax mit leichten Verlusten

18:03 Kampf gegen Terror und Cyber-Attacken: Geheimdienste rüsten auf

Berlin - Die deutschen Geheimdienste stehen angesichts moderner Bedrohungen durch islamistischen Terrorismus und staatlich unterstützte Cyber-Attacken vor einem beispiellosen Aufrüst-Programm. Der Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz sollen insgesamt mit Zusatz-Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe für den Kampf gegen die neuen Herausforderungen fit gemacht werden. Scharfe Kritik kam aus der Linksfraktion. Deren Vizevorsitzender Jan Korte warnte, die große Koalition marschiere ganz offensichtlich unbeirrt weiter in Richtung Überwachungsstaat.

18:01 Keine Kompromiss-Signale in Erbschaftsteuerstreit

Berlin - Im Bund-Länder-Streit über die Reform der Erbschaftsteuer ist trotz wachsenden Zeitdrucks kein rascher Kompromiss in Sicht. Vor Beratungen des Vermittlungsausschusses von Bundestag und Bundesrat zu den künftigen Steuerbegünstigungen für Firmenerben am Abend in Berlin gaben sich Union sowie SPD, Grüne und Linke unversöhnlich und forderten gegenseitig ein Ende der Blockade-Politik. Die CSU lehnt Korrekturen an dem vom Bundestag bereits verabschiedeten Gesetz kategorisch ab. SPD, Grüne und Linke beharren auf einer grundlegenden Überarbeitung der bisher geplanten Verschonungsregeln.