Malsburg-Marzell Wendeplatz als Treffpunkt

00:22 IWF will Griechenland mit weiteren 1,6 Milliarden Euro unterstützen

Washington - Der Internationale Währungsfonds will Griechenland mit einer weiteren Finanzspritze in Höhe von rund 1,6 Milliarden Euro unter die Arme greifen. Die IWF-Gremien erzielten bei ihrer Sitzung "im Grundsatz" Übereinstimmung über die Zahlung, die jedoch noch an Bedingungen geknüpft werden kann.

00:19 Trump bricht mit seinem Justizminister - Sessions will im Amt bleiben

Washington - US-Präsident Donald Trump ist öffentlich auf Distanz zu seinem Justizminister Jeff Sessions gegangen. In einem Interview der "New York Times" drückte Trump im Nachhinein sein Bedauern aus, Sessions überhaupt für den Posten nominiert zu haben. Hintergrund ist die Entscheidung des Justizministers vom März, sich wegen Befangenheit aus den Russland-Ermittlungen des FBI herauszuhalten. Sessions erklärte aber trotz der massiven Kritik des Präsidenten, im Amt bleiben zu wollen. Auch das Weiße Haus hat derzeit offenbar keine Pläne für eine Kabinettsumbildung.

23:47 Im hippen Berlin: William und Kate treffen Kreative

Berlin - Warum zieht es viele junge Kreative nach Berlin? Das konnten Prinz William und seine Frau Kate am Abend in Clärchens Ballhaus herausfinden. Dort trafen sie junge Kulturschaffende, Schauspieler und Start-up-Unternehmer bei einem Empfang. Im alten Spiegelsaal des Ballhauses stellten ausgewählte Gäste kurz ihre Arbeit vor. Es wartete typisches Berliner Essen: Buletten. Auch einige Prominente waren geladen, darunter die Schauspieler Sam Riley, Alexandra Maria Lara und Jana Pallaske. Bei Clubmusik beendete das Paar damit Tag zwei seiner dreitägigen Deutschlandtour.

22:58 Katar ändert Anti-Terror-Gesetze

Kairo - Mit einer Änderung seiner Anti-Terror-Gesetze ist das Golf-Emirat Katar anscheinend einen Schritt auf seine arabischen Kritiker zugegangen. Der Emir Tamim bin Hamad Al-Thani habe in einem Dekret Definitionen zum Thema Terrorismus geliefert, berichtet die Nachrichtenagentur QNA. Darunter seien die Begriffe Terrorist, Verbrechen, Terrorakt und terroristische Vereinigung, Einfrieren von Mitteln und Finanzierung von Terrorismus. Am 5. Juni hatten Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten ihre Beziehungen zu Katar abgebrochen.

22:55 Theresa May bei britischen Wählern immer unbeliebter

London - Die britische Premierministerin Theresa May verliert weiter Rückhalt bei den Wählern, wird aber für kompetenter gehalten als der Oppositionsführer Jeremy Corbyn. Das ergab eine Umfrage des Instituts Ipsos MORI, die das konservative Blatt "Evening Standard" veröffentlicht hat. Danach erklärten sich nur noch 34 Prozent der Befragten mit Mays Politik zufrieden; 59 Prozent waren unzufrieden. Noch nie sei ein Premierminister so schnell nach der Wahl so unpopulär gewesen, erklärte der Ipsos-MORI-Experte Gideon Skinner. May hatte die Parlamentswahl am 8. Juni knapp gewonnen.