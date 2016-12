Maulburg (gd). Die Adventsmusik in der Johanneskirche gestalteten der Kirchenchor, der Jugendchor und der Kinderchor, ergänzt durch ein Streicher-Ensemble, ein Bläserquartett, ein Streicher-Trio und den Organisten Johannes Henning. Damit die Besucher nicht nur zuhören, wurden sie in das Programm eingebunden. Pfarrerin Nicole Otte-Kempf leitete die Adventsmusik mit dem Motto ein: „Alles kommt in Bewegung“. Die Streicher mit Thomas und Felizia Schindelin, Rotraut Schoop, Freya und Lisbeth Clausen, Felicitas Kiefer, Eva Maria Schillinger und Meike Esch steuerten mit „Parson´s Farewell“ von John Playford, „Star of the country down“ und „Cooneys Reel“ aus Irland zwei vorzüglich dargebotene Stücke bei. Der Chor sang sich mit Streicherbegleitung mit Wolfgang Carl Briegels „Stimmet Hosianna an“ schon zu Beginn in die Herzen aller. Der nur sechs Stimmen zählende Kinderchor hatte mehrere Auftritte mit Kompositionen von Martin Langes „Advent“, „In dieser Nacht in Bethlehem“ von Gerd-Peter Münden und „Der Himmel spannt sich“ von Reinhard Horn. Der Chor sang alles auswendig und mit innerer Anteilnahme. Der Jugendchor mit seinen neun Stimmen hinterließ in seinen vier Auftritten, teils allein, teils mit Begleitung, in Kompositionen von Reinhold, Briegel, Webber und Grössler den besten Eindruck.

In mehreren Auftritten verkündete der Kirchenchor die Weihnachtsbotschaft in Chorsätzen wie „Stimmet Hosianna an“, „Lobsingt und dankt“, „Freuet euch im Herrn allezeit“ und „Wir grüßen den, der zu uns kommt“. In mehreren Musiknummern ergänzten die Bläser mit Erik Lörracher, Ines Stenger, Ralf Lörracher und Margret Fröhlich das Musikprogramm mit überzeugender Leistung. Harmonisch fügten sich Lena Spitz, Ella Pfletschinger und Imke Ohlsen mit ihren Gitarren in das Ganze ein. Sowohl an der Heintz-Orgel auf der Empore als auch am Keyboard unten wirkte Johannes Henning als souveräner Spieler. Doch den größten Dank verdiente sich Ines Stenger als Dirigentin.