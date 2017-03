Mit einem eigenen Kanal ist der Maulburger Schüler Pascal Wüst auf Youtube vertreten. Auf die Idee brachte ihn sein Cousin.

Maulburg. Mal geht es in der Vogelperspektive quer übers Wiesental, mal auf Leitplankenhöhe von Maulburg nach Lörrach, dann wieder rasend schnell eine Skipiste hinunter: In seinen Videos nimmt der zwölfjährige Maulburger Pascal Wüst seine Zuschauer mit auf Tour – durchs Wiesental, und durch sein Leben. Auf der Internetplattform Youtube betreibt der Zwölfjährige einen eigenen Kanal namens „Hektopascal“.

Vlog: Wortkreation aus Video und Blog

Regelmäßig nimmt der junge Maulburger seine Abonnenten dort in so genannten „Vlogs“ – einer Wortkreation aus Video und Blog – mit in seinen Alltag, filmt in einer Art Videotagebuch, was ihm so über den Weg läuft, oder kommentiert, was ihm durch den Kopf geht. An einem solchen „Drehtag“ fängt Pascal über den ganzen Tag hinweg die unterschiedlichsten Szenen ein. Auf diese Weise kommt natürlich einiges an Material zusammen. Mindestens ebenso viel Zeit und vor allem Arbeit wie das eigentliche Filmen macht daher das anschließende Zusammenschneiden, zumal auch die Tonspur noch unterlegt werden muss, die die Bilder musikalisch trägt. Mühe und Arbeit allerdings, die einfach Spaß machen, wie Pascal erklärt: „Youtube schauen, Filmen, Gaming –­ das sind meine größten Hobbys“, sagt Pascal.

Auf die Idee brachte ihn vor etwa einem Jahr sein etwas älterer Cousin, der selbst als Youtuber aktiv ist. Nachdem Pascal bei dessen Clips ein paarmal zugeschaut und mitgemacht hatte, griff er irgendwann selbst zur Kamera, probierte einfach ein wenig herum – und merkte, welch großen Spaß ihm das Filmen und Vloggen macht.

Der Einstieg gelang unkompliziert

Der Einstieg gelang einfach und unkompliziert, schließlich kann man Videos heute mit jedem Smartphone drehen. Und auch den Umgang mit dem Videoschnittprogramm iMovie hatte sich Pascal schnell selbst beigebracht. Mittlerweile aber hat der Jungfilmer technisch ordentlich aufgerüstet: Zum Filmen nimmt er nun eine hochwertige Spiegelreflexkamera, der Schnitt erfolgt am „Mac Pro“, seine Kommentare nimmt er über ein spezielles Mikrofon auf und die neuste Errungenschaft ist eine Unterwasserkamera.

Inhaltlich wachsen die Ansprüche

Auch inhaltlich wachsen die Ansprüche: Insgesamt 64 Videos hat Pascal bereits gedreht und eingestellt – die allermeisten aber sind inzwischen wieder aus seinem Kanal verschwunden, weil sie den eigenen Ansprüchen nun mit wachsender Erfahrung doch nicht mehr genügten. Gerade die ersten Video waren mit teils über zehn Minuten einfach zu lang, weiß Pascal inzwischen: „So was schauen die Leute nicht an. Zwei, drei Minuten – das reicht völlig.“ Seine Ideen holt sich Pascal selbstredend aus dem Netz: Dort wimmelt es von jungen und ganz jungen Leuten, die sich regelmäßig mit Videoclips aus ihrem Leben melden. Sie stellen auf ihrem Kanal selbst komponierte oder selbst gecoverte Musikstücke ein, bringen Beauty-, Lifestyle- und Fitnesstipps, Gedanken zu jedem erdenklichen Thema

Mittlerweile fast 200 Follower

oder witzigen Blödsinn unters Volk. Sie lassen ihre Zuschauer einfach an ihrem Leben teilhaben oder daran, wie sie die Level von Computerspielen wie Minecraft knacken. Die richtig beliebten Youtuber haben Millionen von Abonnenten, und als echter Fan verfolgt und dokumentiert Pascal deren Erfolge mit Begeisterung: In zwei der Clips auf seinem Kanal verfolgt Pascal zum Beispiel live, wie „Emrah!“ und „Julien Bam“ auf ihren Kanälen die zwei- beziehungsweise die drei-Millionen-Grenze in Sachen Abonnenten knacken. Seine Lieblings-Youtuber sind „Dner“ und „Rewinside“. Pascal selbst hat immerhin fast 200 Follower – gerne dürften′es auch noch ein paar mehr werden.

Im Leben jenseits von Kamera, Internet und Bildschirm besucht Pascal die sechste Klasse am Meret-Oppenheim-Schulzentrum in Steinen und mag alles in Richtung Sport.

Weitere Informationen: Link zu Pascals Kanal: einfach Hektopascal in die Suchmaske auf Youtube eingeben.