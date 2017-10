Maulburg Anfängerkurs für Akkordeon

Maulburg. Das HarmonikaOrchester Maulburg (HOM) bietet für Kinder ab etwa acht Jahren wieder Anfängerkurse an. Neben der Ausbildung am Akkordeon besteht erstmals auch die Möglichkeit, das Musizieren mit der Mundharmonika zu erlernen.

Das HOM sieht seine wesentliche Aufgabe darin, Kindern das Erlernen eines Instruments zu ermöglichen. Deshalb besteht seit vier Jahren eine Kooperation mit der Wiesentalschule in Maulburg. Dort werden die Erst- und Zweitklässler mit der Mundharmonika an das Musizieren herangeführt. Nach dieser zweijährigen Ausbildung in der Schule geht es im Anschluss darum, die musikalische Ausbildung beim HOM fortzuführen. Damit soll der Grundstein für die Gewinnung neuer Spieler im Verein gelegt werden.

Der Unterricht wird als Einzel- beziehungsweise Gruppenunterricht im Vereinsheim des HOM durchgeführt und erfolgt jeweils mittwochs ab 13 Uhr. Andere Unterrichtstage und –zeiten sind ebenfalls möglich. Zudem können Leihinstrumente bereitgestellt werden.

Die neuen Anfängerkurse beginnen am Mittwoch, 11. Oktober, ab 13 Uhr im Vereinsheim. Selbstverständlich können auch Kinder, die nicht innerhalb der Kooperation mit der Schule bereits musikalisch ausgebildet wurden, an den Kursen teilnehmen. Ein späterer Einstieg in den Unterricht ist natürlich jederzeit möglich. Eltern und Kinder sind herzlich willkommen, in den Unterricht rein zu schnuppern. Das HOM und dessen Ausbilder, Thomas Otto, ausgebildeter Musikpädagoge, freuen sich über neue Akkordeonschüler und den Besuch der Musikproben. Otto nimmt auch gerne die Anmeldungen entgegen.

Auch das Aktivorchester und das Seniorenorchester des HOM freuen sich über neue Spieler. Alle diejenigen, die in früheren Jahren Akkordeon oder Harmonika gespielt haben, sind herzlich eingeladen, in den Orchestern des HOM mitzuspielen. Die Proben des Aktivorchesters finden jeweils montags 20 Uhr und die des Seniorenorchesters alle drei Wochen jeweils mittwochs 20 Uhr im HOM-Heim statt.