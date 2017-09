Maulburg Auf die Kinder ist Verlass

Maulburg (gd). Am heutigen Samstag, 23. September, kann Irene Krug, geborene Seisert, in der Brunnstube ihren 90sten Geburtstag feiern. Geboren wurde die Jubilarin in Waldenburg (Sachsen).

Aufgewachsen ist sie in Glauchau, wo sie die Volksschule besuchte. Durch einen Verkehrsunfall verlor die Jubilarin 1940 ihren Vater. Nach der Schulzeit absolvierte sie drei Pflichtjahre, die früher obligatorisch waren, um später den eigenen Haushalt besser führen zu können. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam die Jubilarin nach Kiel, wo sie auch in der Landwirtschaft arbeitete. Dort lernte sie den Maschinenschlosser Erwin Krug kennen. 1951 wurde in Kiel geheiratet. Doch schon 1953 zog die Familie nach Maulburg, wo ihr Mann Arbeit auf dem Bau fand. Drei Kinder wurden dem Paar geschenkt, zu denen inzwischen acht Enkel und fünf Urenkel kamen. Erwin Krug ist bereits vor 19 Jahren gestorben.

Irene Krug hat sich bis ins hohe Alter als Hausfrau und Strickerin fit gehalten. Bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO), wo sie sich mit dem Sitztanz beweglich hielt, konnte man ihre Strickarbeiten an den Weihnachtsverkäufen bestaunen. Auch an Fasnachtsveranstaltungen der AWO hat die Jubilarin gern mit originellen Kostümen teilgenommen. Gern denkt sie auch an manche Reise zurück, so an Urlaub in Tirol. Sie kann sich auf ihre Kinder verlassen, die im gleichen Hause wie sie wohnen.