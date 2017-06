Maulburg Aufgaben werden neu verteilt

Maulburg (hp). Aufgrund des Wechsels von Gregor Müller zur Gemeinde Schliengen gibt es innerhalb des Maulburger Rathauses personelle Veränderungen.

21 Jahre lang war Gregor Müller in der Gemeindeverwaltung ein geschätzter Kollege, der „seinen Job gut gemacht hat“ (Bürgermeister Jürgen Multner). Dass Müller, der im Rechnungsamt unter anderem für Liegenschaften, Steuern und die EDV zuständig war, die Gelegenheit nutzt, um in seiner Heimatgemeinde Schliengen in gleicher Position zu arbeiten, ist für das Gemeindeoberhaupt „legitim“.

Gregor Müllers Nachfolgerin in der Gemeindeverwaltung Maulburg übernimmt Bianca Kuttler. Die 23-Jährige ist sozusagen ein Eigengewächs des Maulburger Rathauses. Nach dem Realschulabschluss am Meret-Oppenheim-Schulzentrum in Steinen begann die damals 17-Jährige eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten. Nach der Ausbildung folgte die Festanstellung. Bereits 2013 wurde Bianca Kuttler Nachfolgerin der bisherigen Bürgermeister-Sekretärin Christiane Hensel, die in den Ruhestand gegangen ist. Dabei umfasste Bianca Kuttlers Aufgabenfeld viel mehr als die klassische Sekretariatstätigkeit. Dem Bürgerbüro war sie dabei eine ebenso kompetente Mitarbeiterin wie dem Hauptamt. Nun folgt der Wechsel ins Rechnungsamt, wo Bianca Kuttler das Aufgabenfeld von Gregor Müller übernimmt.

Neu im Rathausteam ist die Verwaltungsfachangestellte Jeannine Zielinski (29 Jahre), die sich gegen mehrere Bewerber durchsetzt hatte. Nach beruflichen Stationen bei der Stadtverwaltung Blumberg und zuletzt in der Personalabteilung eines privaten Unternehmens in Blumberg, zog es die Wiesentälerin wieder zurück in ihre alte Heimat. In der Gemeindeverwaltung erwartet sie ein breit gefächertes Arbeitsspektrum, das Aufgaben im Bürgerbüro, im Hauptamt, im Sozialamt und in der Friedhofsverwaltung umfasst.