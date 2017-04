Maulburg Aus den Anfängen des Roten Kreuzes

Maulburg (gd). Der jüngste Seniorennachmittag der Gemeinde fand im DRK-Heim statt, wohin DRK-Vorsitzender Hans Ruf eingeladen hatte. Dort hatten dienstbare Geister für ein Wohlfühlambiente gesorgt. Auf den Tischen standen zudem Rosen für die Damen.

Nach der Begrüßung durch Heinz Postleb spielte Gerhard Bechtel aus Wieslet Akkordeon.

Hans Ruf konnte mit dem Journalisten Peter Ade den Konventionsbeauftragten des DRK-Kreisverbands Lörrach begrüßen. Ade sprach über die Gründung des Internationalen Roten Kreuzes durch den Schweizer Geschäftsmann Henri Dunant, der im Juni 1859 nach der schrecklichen Schlacht von Solferino in Oberitalien ein Behelfshospital für die rund 38 000 Verwundeten in der Chiesa Maggiore in Castiglione delle Stiviere einrichtete. Dunants Motto „Tutti fratelli“ (Alle sind Brüder) führte schließlich zur Gründung des Internationalen Roten Kreuzes. In seinem Buch „Eine Erinnerung an Solferino“ berichtete Dunant der Welt, was er geschen hatte. Die Gründung des IRK erfolgte 1863, wobei der Name „Internationales Komitee vom Roten Kreuz“ (IKRK) erst 1876 entstand.

Peter Ade erwähnte das Einsatzspektrum des Roten Kreuzes, wobei die grundsätze Unabhängigkeit und Neutralität an erster Stelle stehen. Henri Dunant war der erste Mensch, der 1901 den Friedensnobelpreis erhielt, neun Jahre vor seinem Tod in Heiden.