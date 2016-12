Der Geschichts- und Kulturverein zeigt vom 2. bis 6. Januar in einer Ausstellung in der Wiesentalschule Bilder von Ernst Sutter.

Maulburg. Der heute 82-jährige Künstler wurde in Ehrsberg geboren und ließ sich zum Maler ausbilden. Im Alter von 26 Jahren wurde er nach dem Besuch der Malerfachschule in Lahr Malermeister. Mit 67 Jahren ging Ernst Sutter in Ruhestand. Doch hat er sich autodidaktisch als Kunstmaler weitergebildet und in einem fließenden Prozess zu einer immer freieren Farben- und Formenwahl gefunden, die seinen Malstil auszeichnet. Nachdem Ernst Sutter vor drei Jahren schon einmal in Maulburg mit einem kleinen Ausschnitt seiner Arbeiten in einer Ausstellung in der VR-Bank zu sehen war, zeigt der Geschichts- und Kulturverein in der Ausstellung in der Wiesentalschule 99 Exponate. Die Vernissage findet am Montag, 2. Januar, um 11 Uhr statt; die musikalische Umrahmung übernimmt Sutters Enkel Gero Treichel.