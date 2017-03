Müllheim. Ein 57-jähriger Autofahrer hat am Sonntagmorgen kurz nach 11 Uhr einen Jugendlichen mit seinem Fahrzeug erfasst. Er bog von der Schwarzwaldstraße am Ortseingang Müllheim bei grün in die Hügelheimer Straße nach rechts ab. Hierbei übersah der Autofahrer offensichtlich einen 14-jährigen Fußgänger, der ebenfalls grünes Licht hatte und die Straße überqueren wollte, heißt es im Polizeibericht. Das Auto erfasste den Jungen, der zu Boden geschleudert wurde und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungshubschrauber brachte den Fußgänger, für den keine Lebensgefahr bestand, in ein Krankenhaus. Die Hügelheimer Straße musste aufgrund des Unfalls für rund 30 Minuten gesperrt werden.