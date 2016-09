Maulburg. Beim TuS Maulburg findet am Mittwoch, 21. September, eine Trainingseinheit im Blindenfußball statt. Unsere Zeitung sprach mit dem Blindenfußballer Marcel Heim (FG Seckbach). Wie sind Sie zum Blindenfußball gekommen" Es war mehr Zufall, dass ich diese Sportart ausprobiert habe. 2006 hat der Blindenfußball Einzug in Deutschland gehalten. Kurz vorher bin ich nach Würzburg in das Berufsförderungswerk gekommen. Als erste Schnuppertrainings als Lehrgänge durch Spieler angeboten wurden, habe ich mitgemacht und bin sofort dabei geblieben. Ich habe dann die Würzburger Blindenfußballmannschaft mitgegründet. Weshalb engagieren Sie sich für die „neue Sporterfahrung“" Die „neue Sporterfahrung“ versucht, über den Fußball – eine große Leidenschaft der Deutschen –, Barrieren bei Kindern beziehungsweise Jugendlichen abzubauen. Wir zeigen den Teilnehmern, dass Fußball auch blind möglich ist und schwenken zum Schluss des Trainings noch auf den Alltag. Wir fragen die Jugendlichen, was sie über Blinde wissen und erklären ihnen, wie der Alltag mit Sehbehinderung abläuft. Da mir dies persönlich sehr am Herzen liegt und für mich dieses Projekt eine super Plattform ist, unterstütze ich die „neue Sporterfahrung“ sehr gerne. Was nehmen die Jugendlichen Ihrer Erfahrung nach aus dem Training mit" Die meisten sagen, dass sie nun mehr Respekt davor haben, vor der Leistung der blinden Sportler auf dem Platz. Sie merken sehr schnell, dass man auch mit Sehbehinderung ein ganz normaler Mensch ist. Blinde können ganz normal zur Arbeit gehen, Sport treiben und verschiedene Hobbys ausüben. Sehr vielen Jugendlichen öffnet es die Augen und sie sind für das Thema sensibilisiert.