Maulburg Bei „Voice of Germany“ dabei

Von Gerd Lustig

Es war alles für einen schönen und unterhaltsamen Abend in der Musikkneipe „Ochsen“ in Maulburg angerichtet. Ein Mikrofon, eine Gitarre und ein Mann, der singen und texten kann. Fürwahr, David Blair, Singer/Songwriter aus dem kanadischen Vancouver, hinterließ bei seinem Premierengastspiel eine wunderschöne Visitenkarte. Schnell hatte der 43-Jährige mit Gesang und Spiel das Publikum im Griff und auf seiner Seite. Knappe zweieinhalb Stunden, einschließlich Pause, servierte er jede Menge Songs aus der eigenen Feder. Gegen Ende streute er dann noch einige Balladen-Klassiker zum Mitsingen ein. Und das Publikum ließ sich nicht lange bitten – und sang mehr oder weniger textfest beim Elvis-Song „Can’t Help Falling In Love“, ebenso wie auch bei Stücken von Bob Dylan, Carole King oder Leonhard Cohen.

Für Blair ist Musik Hobby und Beruf, Lebensinhalt und Lebenselixier zugleich. Hof und Haus hat er verkauft, um sich vollständig seiner Berufung zu widmen: Songs zu schreiben und sie aufzunehmen. Der Songwriter und Gitarrenvirtuose ist bekannt für sein immerwährendes Lächeln, seine Geschichten und seine energiegeladenen Freestyle-Bewegungen hinter dem Mikro. Seine ausdrucksstarke und wandelbare Stimme verfügt über ein hohes Falsett, das ein ums andere Mal die Besucher in den Bann zieht. Seine Songs handeln von Enttäuschungen, gescheiterten Beziehungen, drehen sich um Partnerschaften und Probleme und künden von der Suche nach Inspirationen im täglichen Leben. David Blair inspiriert seine Fans mit unterschiedlichsten Rhythmen, die so unwiderstehlich und doch scheinbar vertraut sind, dass man selbst beim ersten Hören unwillkürlich in die Hände klatscht, mit den Füßen wippt und den Kopf im Takt nickt. Die Stücke, die es im Übrigen auch auf CD gibt, sind aufmunternd, herzerwärmend und inspirierend, wenn er beispielsweise proklamiert: „Pretty much wrap you up with love!“

Man spürt von der ersten Minute an, dass der Kanadier, der inzwischen in Berlin lebt, am liebsten auf der Bühne vor Publikum steht. Mehr als 600 Shows hat er inzwischen auf die Bretter gelegt. Einmal durfte er sogar im Vorprogramm der Band „Nickelback“ auftreten. Dass auch Kenner der Szene viel von David Blair halten, besagt allein schon die Tatsache, dass er es bei „Canada Got Talent“ bis ins Halbfinale schaffte. Aktuell ist er auch der (ab Oktober im TV ausgestrahlten) neuen Staffel von „The Voice of Germany“ mit von der Partie. Unter anderem hat er die Jury mit seiner Version von John Lennons „Imagine“, die er auch im „Ochsen“ präsentierte, überzeugt und kam weiter. Und wie weit er es dort schafft, wird man ja dann bald sehen.