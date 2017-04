Maulburg „Bekloppte Kosten für den Rathausplatz“

Maulburg (hf). Bei der Hauptversammlung der Freien Wähler Maulburg stand die Diskussion um die anstehenden Projekte im Dorf im Mittelpunkt. In seinem Bericht aus dem Gemeinderat hatte Christof Schwald mitgeteilt, dass sich für die Planung der Gestaltung des Rathausplatzes eine Mehrheit dafür ausgesprochen habe, für den Platz mit der Priorität „Grundversorgung und Kommunikation (Aufenthaltsqualität)“ in der Planung vorzusehen. Wie solche Schwerpunkte räumlich umgesetzt werden sollen, blieb aber auch bei den Diskussionen offen.

Seit Jahren wird über die Gestaltung des Rathausplatzes in Maulburg – ohne Ergebnis – diskutiert, hatte Christof Schwald berichtet. Auch eine neue Planung, die jetzt vorliegt, überzeuge nicht, weil nur die Nutzung des Platzes als Parkraum abgedeckt ist und die geforderte Nutzung als Begegnungs- und Aufenthaltsraum nicht ausreichend berücksichtigt werde. Die für den Rathausplatz veranschlagten Kosten in Höhe von 600 000 Euro bezeichnete Gerhard Arzet in der Diskussion als „bekloppt“. „Das geht auch billiger“, merkte er an.

Parkplatzproblem

Christof Schwald hatte referiert, dass seiner Meinung nach die dringend benötigten Parkplätze in den hinteren Bereich des Platzes und der Aufenthalts- und Kommunikationsbereich nach vorne Richtung Straße verlegt werden sollen. Dem widersprach Gerhard Arzet. Angesichts der schweren Verkehrsbelastung mit zunehmendem Schwerlastverkehr auf der L 139 müsse das umgedreht werden. „Die Parkplätze nach vorne an die Straße, und der Bereich mit Aufenthaltsqualität in den hinteren Bereich des Platzes“, lautete sein Vorschlag.

Weitgehende Einigkeit hingegen bestand in der Frage, dass Munistall und das Gebäude Lettenweg 2 weichen müssen, wenn der Platz für Parkplätze und Aufenthaltsbereich nicht reiche. Die Diskussion machte deutlich, dass weiter miteinander gesprochen werden muss, bis sich eine einvernehmliche Lösung abzeichnet.