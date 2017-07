Maulburg Boule-Club in St. Loup

Maulburg. Acht Mitglieder des Boule-Clubs Maulburg fuhren am vergangenen Sonntag auf Einladung der Boule-Freunde aus der französischen Partnergemeinde nach Saint-Loup-sur-Semouse. Die Maulburger wurden am Morgen von den Gastgebern auf deren Anlage erwartet und mit einem Aperitif empfangen. Es trafen sich keine Unbekannten, und so verflog der Vormittag mit Spielen in gemischten deutsch-französischen Mannschaften sehr schnell.

Die vom Spielen erlahmten Kräfte wurden mit einem gemeinsamen Mittagessen wieder gestärkt. Nach dem Essen zeigten die französischen Freunde den Maulburgern die Strecke der Tour de France, die in diesem Jahr quer durch Saint Loup führte. Weitere Boule-Spiele rundeten den vom Wetter begünstigten Tag ab.

Zum Abschied bedankte sich Präsident Dieter Sander im Namen aller Maulburger für die Gastfreundschaft und lud die französischen Freunde zu einem Gegenbesuch im nächsten Jahr nach Maulburg ein. Präsident Dominique Etienne hatte noch eine Überraschung bereit: Er überreichte den Gästen aus Maulburg einen Freundschaftspokal.

Der Boule-Club Maulburg und alle Freunde des Boule (oder die die es noch werden wollen) treffen sich donnerstags um 18.30 Uhr auf dem Bouleplatz hinter dem Kunstrasenplatz.