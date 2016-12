Zum Jahresabschluss standen bei der Firma Busch in Maulburg einmal mehr die Arbeitsjubilare bei der Weihnachtsfeier und einer Jubilarsfeier im Mittelpunkt.

Maulburg. Insgesamt 27 Mitarbeiter konnten für ihre lange Betriebszugehörigkeit geehrt werden. Siegfried Brachlow, Harold Grauer und Roland Ehrmann sind bereits 40 Jahre bei Busch beschäftigt und durften deshalb auch eine Urkunde der Landesregierung aus den Händen von Maulburgs Bürgermeisterstellvertreterin Inge Pietschmann in Empfang nehmen.

Zum Jahresende wurde neben der Ehrung der Jubilare auch ein Rückblick auf das Jahr gehalten. Karl Busch bezeichnete 2016 als ein sehr erfolgreiches Jahr und blickte in seiner Ansprache zuversichtlich in die Zukunft. „Investitionen in modernste Produktionsmethoden und motivierte Mitarbeiter bilden für uns das Rückgrat für unser künftiges Wachstum“, so Busch.

2016 wurde in Maulburg ein neues Servicezentrum in Betrieb genommen, in dem eine Servicewerkstätte, die Ersatzteillogistik sowie Büroräume untergebracht sind. Das Gebäude wurde bereits 2014 von der Firma Müller Martini erworben, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Auch weltweit hat sich Busch enorm vergrößert. So ist im tschechischen Liberec bereits im Frühjahr ein großes Produktionswerk eingeweiht worden, in Rumänien entstand eine neue Vertriebsgesellschaft, und in Dänemark und Italien wurden die bestehenden Firmengebäude erweitert. Busch Malaysia ist in diesem Jahr in ein neues, größeres Gebäude umgezogen. Im Bau befinden sich derzeit neue Firmengebäude in China und Polen, die im Laufe des Jahres 2017 bezogen werden sollen.

Bei so vielen positiven Neuigkeiten vergaß man allerdings nicht, auf die geleistete Arbeit der Jubilare in den letzten Jahrzehnten zurückzublicken und diese zu würdigen.