Maulburg (os). Bilanz zog der Handballclub (HC) Maulburg bei seiner Generalversammlung in der Stadiongaststätte. Seit 15 Jahren bildet der Handballclub Maulburg gemeinsam mit der Handball-Abteilung des TV Steinen eine Spielgemeinschaft (SG).

Rückblick

In seinem Rückblick sprach HC-Vorsitzender Lutz Scherzinger von einem sehr erfolgreichen Vereinsjahr. Die erste Mannschaft habe mit dem Aufstieg in die Landesliga Süd genauso ein sportliches Ausrufezeichen gesetzt wie die C-Mädchen mit ihrem dritten Platz in der Südbadenliga. Scherzinger berichtete aber auch von der Abmeldung der Damenmannschaft nach über 30 Jahren. Hier gelte es, einen Neuaufbau zu betreiben, so der HC-Vorsitzende.

Sportbericht

Die Zwischenbilanz für die laufende Saison bezeichnete Scherzinger als durchwachsen. Er begründete dies damit, dass die erste Mannschaft zwar auf einem Abstiegsplatz stehe, die gezeigten Leistung aber Anlass zu Optimismus gebe. Erfreulich sei, dass auch die Jugendmannschaften gute Platzierungen erreichten. So seien die C1- und C2-Mädchen aktuell auf dem dritten Platz, die A- und D-Mädchen auf Platz zwei, die C1-Jungen auf Platz vier, die C2-Jungen auf Platz drei und die D-Jungen auf Platz zwei.

Das vor allem bei den Mädchen gute Niveau äußerte sich auch darin, dass die Handballer acht südbadische Auswahlspielerinnen stellen.

Wasserschaden

Mit Blick auf die wegen eines Wasserschadens nicht nutzbare Alemannenhalle sagte der HC-Vorsitzende, dass der Spielgemeinschaft nach einem logistischen Kraftakt wenigstens ein reduziertes Training möglich war. Dasselbe werde notwendig sein, wenn die Sporthalle in Steinen saniert wird.

Finanzen

Zur wirtschaftlichen Situation sagte Scherzinger, dass der HC finanziell sehr gut da- stehe. Auf die bisherigen Altpapiersammlungen wird künftig verzichtet, weil Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis mehr stehen. Abschließend dankte Scherzinger allen, die zu einem erfolgreichen Vereinsjahr beitrugen. Kassenwartin Andrea Schöpflin konkretisierte die Ausführungen des Vorsitzenden. Kassenprüferin Simone Ladenberger erwirkte die Entlastung der Kassenwartin, Christian Leszkowski die des Gesamtvorstands.

Wahlen

Die Teilneuwahlen unter der Leitung des Vorsitzendem Lutz Scherzinger ergaben keine Veränderungen. So wurde zweiter Vorsitzender Thomas Findling genauso für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt wie Kassenwartin Andrea Schöpflin und (auf je ein Jahr) Kassenprüferin Simone Ladenberger, Aktivbeisitzer Olaf Halang, Wirtschaftsorganisator Elmar Schöpflin und Sportwart Markus Lörracher.

Ausblick

Im Ausblick sagte der Vorsitzende, dass man wieder die Vatertagsschenke öffne und am Dorffest teilnehme. Jugendtrainer Walter Scherzinger wies darauf hin, dass die SG eine neue Mini-Mannschaft etabliert, die ab März mit Kindern der Jahrgänge 2009 bis 2012 immer montags ab 17.30 Uhr in der Maulburg Alemannenhalle trainiert. Walter Scherzinger regte an, dass die Jugendtrainer Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen sollten, um so beim Jugendtraining auf dem neuesten Stand zu sei.

Weitere Informationen: Informationen zum Handballsport in Maulburg und Steinen unter www.sg-maulburg-steinen.de.