Maulburg. Das Hallenbad Maulburg hat ab Montag, 12. September, zu folgenden Zeiten geöffnet: Dienstag 6 bis 7.45 Uhr, 14 bis 15 Uhr (nur für Frauen) und 15 bis 21 Uhr. Mittwoch 6 bis 7.45 Uhr und 14 bis 22 Uhr. Donnerstag 6 bis 7.45 Uhr und 14 bis 21 Uhr. Freitag 14 bis 22 Uhr (Warmbadetag). Samstag 14 bis 18 Uhr (Warmbadetag). Sonntag 9 bis 16 Uhr. Das Hallenbad ist außerdem an folgenden Feiertagen von 9 bis 16 Uhr geöffnet: Allerheiligen (1. November), Heilige Drei Könige (6. Januar), Karfreitag sowie in den Schulferien ab 12 Uhr. Am Samstag, 24. September, ist das Hallenbad aufgrund einer Veranstaltung für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen. Weitere Informationen gibt es im Internet www.maulburg.de.