Am Donnerstag fand die Generalversammlung des evangelischen Kirchenchors im Gemeindehaus statt.

Maulburg (gd). Nach Eingangslied und Begrüßung durch die Obfrau Iris Krumm gedachte man der beiden jüngst verstorbenen Ehrenmitglieder Ilse Wehrer und Elisabeth Römer.

Berichte

Iris Krumm ging in ihrem Bericht auf die Auftritte des Chores an Ostern, Himmelfahrt, am Dorffest, am Ewigkeitssonntag, an Heiligabend und an Silvester ein. Dazu kamen das Adventskonzert und der Jahresausflug zum Chortag in Konstanz, der als Vorbereitung auf das Lutherjahr 2017 diente.

In diesem Jahr ist die Teilnahme am Chortag in Heidelberg vorgesehen. Auch beim Jubiläumskonzert des Männerchores Maulburg in der Alemannenhalle am 8. April wirkt der Kirchenchor mit.

Probenbesuche

In der Statistik der Probenbesuche schnitt der Tenor mit 82,8 Prozent am besten ab. Nie gefehlt hatte Siegward Müller, während Doris Volz nur bei einer Probe nicht anwesend war. Beide erhielten ein Präsent.

Iris Krumm bedankte sich auch bei der Schriftführerin Margret Fröhlich für ihre vielfältige Arbeit, bei Brigitte Klöfkorn für die tadellose Kassenführung, bei Lore Fuchs als Notenwartin, die mit der Hilfe durch Siegfried Lörracher und Thoms Stenger rechnen kann. Der größte Dank galt der Dirigentin Ines Stenger, die einmal durch ihr Können und Wissen, aber auch durch ihre fröhliche Ausstrahlung den Chor zu Höchstleistungen führt. Iris Krumm dankte aber auch den Vorstandsfrauen, die den Blumenschmuck auf den Tischen richteten und den „Küchenfeen“, die an geselligen Abenden für das leibliche Wohl sorgten. Pfarrerin Nicole Otte-Kempf dankte dem Chor im Namen der Kirchengemeinde für die vielfältigen musikalischen Darbietungen bei Gottesdiensten. Ebenso dankte sie dem Vizedirigenten und Organisten Johannes Henning.

Wahlen

Iris Krumm wurde für ein weiteres Jahr in ihrem Amt bestätigt. Ebenso Marget Fröhlich als Schriftführerin, Brigitte Klöfkorn als Kassenprüferin, Hans-Jürgen Claus als Protokollführer sowie Lore Fuchs und Siegfried Lörracher als Verantwortliche für die Noten. Thomas Stenger wurde zum neuen Kassenprüfer gewählt und übernahm das Amt von der turnusgemäß ausgeschiedenen Ursula Eichin.

Ehrungen

Nach 70 Aktiv-Jahren scheidet Wally Dreher als Sängerin aus, ebenso ihr Mann Friedrich Dreher, der seit Jahrzehnten sowohl im Männerchor als auch im Kirchenchor mitsingt.

Wally Dreher erhielt eine Urkunde des Verbandes Evangelischer Kirchenchöre Deutschlands. Beide erhielten einen Geschenkkorb.

Mit mehreren Chorliedern wurde die Versammlung des 1880 gegründeten Chors musikalisch umrahmt.