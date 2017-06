Maulburg Defektes Kabel

Nachrichten-Ticker

22:55 Ölpreisrutsch belastet Wall Street

New York - Schwache Ölpreise haben den Dow Jones abermals belastet. Der US-Leitindex knüpfte an seine Vortagesverluste an und schloss 0,27 Prozent im Minus mit 21 410 Punkten. Der Kurs des Euro erholte sich ein Stück weit von seinen jüngsten Verlusten. Im New Yorker Handel stieg die Gemeinschaftswährung auf zuletzt 1,1164 US-Dollar.

22:53 Deutsche U21-Fußballer vor Halbfinal-Einzug bei EM: 3:0 über Dänemark

Krakau - Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat beste Chance auf den Einzug ins Halbfinale der Fußball-EM in Polen. Gegen Dänemark gewann der deutsche Nachwuchs souverän mit 3:0. Der Neu-Herthaner Davie Selke, der Freiburger Marc-Oliver Kempf und Nadiem Amiri aus Hoffenheim erzielten in Krakau die Treffer zum zweiten Turniersieg der deutschen Junioren nach dem 2:0 über Tschechien. Das DFB-Team übernahm mit sechs Punkten die alleinige Tabellenführung in der Gruppe C.

22:48 Irakisches Militär: IS sprengt Moschee in Mossul

Mossul - Kämpfer der Terrormiliz IS haben nach Angaben der irakischen Armee die symbolträchtige und Jahrhunderte alte große Moschee in der umkämpften Großstadt Mossul gesprengt - offensichtlich kurz vor einer drohenden Erstürmung des Gotteshauses. Ein irakischer General sagte, seine Soldaten seien während der Detonation nur 50 Meter entfernt gewesen. In der Moschee hatte sich IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi Anfang Juli 2014 erstmals öffentlich gezeigt. Die Terrormiliz hält in Mossul nur noch ein kleines Gebiet im Zentrum der Stadt.

22:02 Mexiko verhindert Blamage beim Confed Cup: 2:1 gegen Neuseeland

Sotschi - Beim Fußball-Confed-Cop hat Mexiko einen Ausrutscher mit Mühe verhindert. Gegen Außenseiter Neuseeland kamen die Mexikaner nach Rückstand noch zu einem 2:1-Erfolg. Zum Halbfinaleinzug genügt den Mexikanern nun am Samstag gegen Gastgeber Russland ein Unentschieden. Die Russen hatten zuvor 0:1 gegen Portugal verloren.

21:46 Macron räumt auf: Mehrere Minister ausgewechselt

Paris - Schluss mit Skandalen: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat nach dem Abschied mehrerer affärenbelasteter Minister das Kabinett neu aufgestellt. Er machte die Juristin Nicole Belloubet zur Nachfolgerin von Justizminister François Bayrou. Das Verteidigungsministerium übernimmt die bisherigen Bahn-Managerin und frühere Staatssekretärin Florence Parly. Der Abgang Bayrous, der bisherigen Verteidigungsministerin Sylvie Goulard und zweier weiterer Ressortchefs nach nur fünf Wochen im Amt hatte die erste politische Krise der Ära Macron ausgelöst. Auslöser waren bei dreien von ihnen Vorwürfe der Scheinbeschäftigung gegen Bayrous MoDem-Partei.