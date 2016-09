Maulburg (gd). Beim ersten Altennachmittag nach der Sommerpause im evangelischen Gemeindehaus, wobei es auch Kaffee, Tee und Hefezopf gab, stand das Thema „Sicher leben, Kriminalprävention für Ältere und Junggebliebene“ auf dem Programm. Dazu hatte Bürgermeister Jürgen Multner die Polizeihauptkommissarin Helena Brixa vom Freiburger Polizeipräsidium gewinnen können. Die Referentin stellte in ihrem Vortrag – aber auch mit informativen Filmszenen – dar, wie vornehmlich ältere Personen durch Trickbetrüger um ihr Geld und ihren Schmuck gebracht werden. Geschäfte an Haustüren sollte man nicht abschließen, auch nicht bei so genannten Kaffeefahrten, bei denen in der Regel nichts verschenkt wird, warnte die Polizeihauptkommissarin. Ganz wichtig sei, die Geldbörsen nicht offen in Einkaufswagen und auf Tischen liegen zu lassen und die geschlossenen Handtaschen stets vorn am Körper zu tragen. Helena Brixa erwähnte auch die Glas-, Wasser- oder Blumen- und Toiletten-Tricks, durch die sich Diebe Zugang zur Wohnung verschaffen. Auch der Goldketten- oder Zwei-Euro-Wechsel-Trick, der stets mit einem Diebstahl einher geht, wurde erläutert. Aber auch die Notwendigkeit des Einbruchsschutzes mit geschlossenen Fenstern und einem Sperr-Riegel an den Wohnungstüren wurde erwähnt. Die Schockanrufe, bei denen es angeblich um Lebensgefahr geht, wurden genannt. Auf jeden Fall helfe in solchen Situationen der Polizeinotruf 110, hieß es. Wenn man allein in der Wohnung ist, sollte man niemanden hereinlassen, wenn nicht mehrere Personen, Verwandte oder Nachbarn da sind, wurde geraten. Zum Schluss, nachdem auch viele Fragen beantwortet wurden, erhielt Helena Brixa einen Blumenstrauß als Dank. Ganz zum Schluss wurde den Geburtstagsjubilaren ein Ständchen gesungen.