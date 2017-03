Maulburg DRK ehrt treue Mitglieder

16:02 Bundeswehrsoldaten sollen mit Drogen gehandelt haben

Letzlingen - Gegen vier in Sachsen-Anhalt stationierte Bundeswehrsoldaten wird wegen Drogenhandels ermittelt. Bei Durchsuchungen in der Altmarkkaserne Letzlingen und an den Wohnanschriften der vier Männer im Alter zwischen 26 und 32 Jahren wurden insgesamt 130 Gramm Kokain und 5 Gramm Crystal sowie Utensilien zum Drogenkonsum und -handel sichergestellt, wie die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord mitteilte. Die Männer stammen aus Halle, Berlin und Neubrandenburg. Gegen drei von ihnen wurde ein Haftbefehl beantragt.

16:00 AfD-Bundesvorstand beantragt Parteiausschluss Höckes

15:06 Explosion zerfetzt Mehrfamilienhaus in Dortmund

Dortmund - Eine Explosion hat am Morgen ein Mehrfamilienhaus in Dortmund in Schutt und Asche gelegt. Mindestens ein Bewohner wurde schwer verletzt. Einsatzkräfte retteten den Mann aus dem Mietshaus und brachten ihn in ein Krankenhaus. Zwei Zeugen standen nach Angaben der Feuerwehr unter Schock. Das Paar wurde von der Druckwelle auf der Straße erfasst, es erlitt nach Angaben der Feuerwehr aber keine äußeren Verletzungen. Die Suche nach weiteren Opfern dauerte noch Stunden nach der Explosion an. Eine Frau wurde am späten Mittag noch vermisst. Die Ursache für das Unglück ist noch ungeklärt.