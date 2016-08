Eine Seifenblasenwerkstatt und Energiespiele erwarten die Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren beim Abschlussfest des Kinderferienprogramms in Maulburg. Maulburg. Zum Ende des Ferienprogramms veranstaltet das Dorfstübli Maulburg am Donnerstag, 8. September, von 13 bis 17 Uhr ein buntes Abschlussfest. Ein Höhepunkt wird laut Pressemitteilung die Seifenblasenwerkstatt sein. Schillernde Seifenringe pusten die Mädchen und Jungen nicht nur in den Himmel, sie schlüpfen sogar in besonders große Exemplare hinein oder steigen durch Seifenringe hindurch. Bei spannenden Experimenten mit den regenbogenfarbenen und schwebenden Gebilden tauchen die Kinder in die bunte Welt der Seifenblasen ein. Um das Element Wasser dreht sich alles bei den Quizfragen und Energiespielen, mit denen Energiedienst einen weiteren Programmpunkt zum Abschlussfest beisteuert. Ein Staffellauf mit Wassereimern fordert die ganze Energie der Teilnehmer, und am Modell eines Wasserkraftwerks erfahren die Kinder, wie aus Wasser Ökostrom produziert wird. Bei weiteren Spielen zum Thema Energiebedarf und Energiesparen sowie Elektromobilität können die Kinder testen, wie viel sie über Energie wissen. Um das leibliche Wohl kümmert sich die Arbeiterwohlfahrt Maulburg. Anmeldung für die Seifenblasenwerkstatt in Maulburg nimmt Marion Junker von der Gemeindeverwaltung Maulburg entgegen. Die Teilnahmegebühr beträgt drei Euro und wird direkt vor Ort kassiert. In der Teilnahmegebühr sind laut Pressemitteilung ein Imbiss und Getränke enthalten.