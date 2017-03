Maulburg Ein Analytiker und super Kumpel

Von Harald Pflüger

Erich Potschies (Freie Wähler) wurde am Montagabend für 20-jährige Gemeinderatstätigkeit mit der silbernen Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Maulburg. Erich Potschies kommunalpolitisches Wirken begann 1997, als er für den ausgeschiedenen Gerd Albietz auf der Liste der Freien Wähler in den Gemeinderat nachrückte. Bei den Kommunalwahlen in den Jahren 1999, 2004, 2009 und 2014 wurde Potschies mit kontinuierlich steigender Stimmenzahl in den Rat gewählt. Seit 2009 ist Potschies gemeinsam mit Christof Schwald in einer Doppelspitze Fraktionssprecher.

„Wir alle kennen Sie als einen gut vorbereiteten, reflektierenden Kommunalpolitiker, der kritisch hinterfragt und dessen Sachbeiträge wohl abgewogen sind“, sagte Bürgermeister Jürgen Multner in seiner Laudatio und attestierte dem Geehrten, analytisch, zielstrebig und lösungsorientiert an die Aufgaben heranzugehen. Bürgermeister Multner nannte Erich Potschies einen „verlässlichen Partner, dem das Wohl der Gemeinde am Herzen liegt.“

Zu Erich Potschies Schwerpunkten gehört die Haushalts- und Finanzpolitik. Ihn aber darauf zu reduzieren, wäre zu kurz umrissen, sagte Multner. Auch in den sozialen, kulturellen, sportlichen und anderen Themen fühle sich Potschies zuhause. Dieser hat in den zwanzig Jahren seines kommunalpolitischen Wirkens an viele Entscheidungen mitgewirkt, die das heutige Maulburg wesentlich prägen. Darauf, alle Maßnahmen, an denen Potschies mitwirkte, aufzuzählen, verzichtete Bürgermeister Multner;­ dies hätte den Rahmen gesprengt.

Wenn sich jemand im Ehrenamt für das Gemeinwohl über eine solch lange Zeit engagiere, ohne dabei einen materiellen Ausgleich zu erwarten, so verdiene dies auch öffentliches Lob und Anerkennung, sagte Bürgermeister Multner bei der Verleihung der Ehrennadel in Silber des Gemeindetags Baden-Württemberg für zwanzigjährige Gemeinderatstätigkeit.

Potschies Ehefrau Ulrike, die am Ehrungsabend verhindert war, wurde zudem mit einem Blumengebinde bedacht. Ein Ehrenamt über so lange Zeit auszuüben, so Bürgermeister Multner, erfordere einen besonderen Zeitaufwand, was zu Lasten der Partnerin und der Familie gehe. Dies erforderte von der Partnerin Verständnis und Toleranz. Dafür dankte Multner Ulrike Roth-Potschies.

In einer launigen Rede würdigte Christof Schwald seinen Fraktionskollegen als zuverlässig und sachkompetent. Am meisten aber schätze er an Potschies, dass er ein „super Kumpel“ ist. Die Doppelspitze mit ihm, scherzte Christof Schwald, funktioniere besser als machen Ehe: „Wir streiten nie.“ Und: Ein Weingeschenk habe er keines dabei, da Potschies gerne Bier trinke.