Nachrichten-Ticker

22:50 Dow Jones steigt erstmals über 20 500 Punkte

New York - Nach einem zögerlichen Start hat die Wall Street ihre Rekordjagd fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial überwand erstmals in seiner Geschichte die Marke von 20 500 Punkten und stieg am Ende um 0,45 Prozent auf eine Bestmarke von 20 504,41 Punkten. Der Kurs des US-Dollar legte stark zu, der Eurokurs fiel im Gegenzug. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0577 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0623 US-Dollar festgesetzt.

22:47 Draxler düpiert Messi: Paris feiert 4:0 gegen FC Barcelona

Paris - Fußball-Superstar Lionel Messi steht mit dem Titel-Mitfavoriten FC Barcelona in der Champions League schon im Achtelfinale vor dem Aus. Die Katalanen unterlagen m Hinspiel bei Paris Saint-Germain überraschend deutlich mit 0:4. Sie benötigen nun ein Aufholwunder, um im Rückspiel doch noch das Viertelfinale zu erreichen. Neben dem doppelten Torschützen Angel di Maria traf auch Weltmeister Julian Draxler bei seiner Europapokal-Premiere für den französischen Meister. Für den Endstand sorgte Edinson Cavani.

22:42 Dortmund muss zittern: 0:1 im Hinspiel bei Benfica Lissabon

Lissabon - Borussia Dortmund muss in der Champions League um den Einzug ins Viertelfinale bangen. Trotz klarer Überlegenheit verlor der Fußball-Bundesligist am Abend das Achtelfinal-Hinspiel bei Benfica Lissabon mit 0:1 und muss nun auf das Rückspiel am 8. März hoffen. Der BVB vergab einmal mehr eine Reihe bester Chancen, Pierre-Emerick Aubameyang scheiterte in der 58. Minute sogar mit einem schwach geschossenen Handelfmeter an Benfica-Torwart Ederson.

21:53 Conway wegen öffentlicher Werbung für Ivanka Trump unter Druck

Washington - Donald Trumps Beraterin Kellyanne Conway ist wegen ihrer öffentlichen Werbung für Produkte von Trumps Tochter Ivanka schwer unter Druck geraten. Das unabhängige Büro für Regierungsethik wirft Conway vor, ihre Position als Mitarbeiterin des Weißen Hauses missbraucht zu haben. "Unter den gegebenen Umständen gibt es starken Grund zu der Annahme, dass Frau Conway Standards verletzt hat und dass disziplinarische Maßnahmen angebracht sind", heißt es in einem Brief des Leiters der Behörde, Walter Schaub, ans Weiße Haus.

21:12 Sexy Ex-Häftling Jeremy Meeks zeigt Mode von Philipp Plein

New York - Der ehemals "heißeste Häftling" der USA hat es bei der New Yorker Modewoche auf den Laufsteg geschafft. Für den deutschen Designer Philipp Plein lief Jeremy Meeks bei der New York Fashion Week über den Catwalk. Im Publikum waren Prominente wie Popsängerin Madonna, TV-Sternchen Kylie Jenner und Rapper-Freund Tyga oder auch Paris Hilton zu sehen. Der "sexy Verbrecher" Meeks zeigte sich unter anderem in einem schwarzen Outfit mit Kapuzenjacke. Meeks war 2014 wegen unerlaubten Waffenbesitzes festgenommen worden.