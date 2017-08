Maulburg Ein Diakon mit Ingenieur-Erfahrung

Maulburg (os). Seinen 80sten Geburtstag feiert am heutigen Freitag Friedrich Itzin. Der Ingenieur und Diakon hat sich in der Region sowohl durch sein weltliches Wirken als auch durch seinen Einsatz für die Kirche einen Namen gemacht.

Geboren wurde Friedrich Itzin am 1. September 1937 als einziger Sohn eines Maschinenbauers in Stetten. Nachdem die französischen Besatzer das Elternhaus beschlagnahmt hatten, zog die Familie zu den Großeltern nach Binzen. Wieder zurück in Stetten, schloss Friedrich Itzin die Schule ab und trat dann in die Fußstapfen des Vaters. Er erlernte das Handwerk eines Maschinenschlossers und schloss ein Ingenieurstudium in Konstanz an. In Konstanz lernte er auch seine Ehefrau Sybille kennen. 1963 wurde geheiratet. Friedrich Itzin fand dann seinen ersten Arbeitsplatz als Diplom-Ingenieur bei einem Zeller Unternehmen, und die junge Familie – eine Tochter war geboren worden – zog nach Maulburg, wurde Untermieter des damaligen Ratsschreibers Max Krumm.

Nach zehn Jahren bezog die mittlerweile auf fünf Personen angewachsene Familie ein Eigenheim. Bereits sechs Jahre zuvor, 1969, hatte sich Friedrich Itzin mit einem Ingenieurbüro in Maulburg selbstständig gemacht. Dieses Büro betrieb er bis 2002. Während seiner Selbstständigkeit war Itzin 30 Jahre lang Dozent für Maschinenbau an der früheren Berufsakademie und späteren Dualen Hochschule in Lörrach.

Schon früh engagierte sich der Jubilar mit seiner Ehefrau, einer Religionslehrerin, in der katholischen Kirchengemeinde Maulburg-Steinen-Höllstein. Sein Ziel, Diakon zu werden, erreichte er 1996 mit der Weihe. Seit mehr als 20 Jahren gestaltet Friedrich Itzin den Predigtdienst, nimmt Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen vor, ist in der Behindertenseelsorge und der Ökumene engagiert.

Diese ehrenamtliche Tätigkeit sei zwar anstrengend gewesen, vor allem zu Zeiten der Berufstätigkeit, habe aber viele positive Erfahrungen im Umgang mit den Mitbürgern gebracht , so Friedrich Itzin.

Im Ruhestand kümmern sich der Jubilar und seine Ehefrau um Haus und Garten. Gefeiert wird der runde Geburtstag am heutigen Freitag mit der Familie, zu der zwischenzeitlich auch sechs Enkel gehören, in eher kleinerem Rahmen.

Im Oktober wird Ehefrau Sybille 75 Jahre alt, und dann feiert man in größerem Stil mit der Familie, den Freunden und Nachbarn die beiden Geburtstage zusammen.