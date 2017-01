Maulburg (hjh). Ein Heilbringer ist er nicht, dieser Lars Halter, der vor vielen Jahren aus Maulburg auszog, um in der Welt seine journalistischen Sporen zu verdienen. Er ist auch kein Wahrsager, kann nicht die Zukunft deuten. Aber er kann spannend, realitätsnah und gut informiert in verständlichen Worten erzählen, was ihn in Sachen kleiner und großer Politik umtreibt.

Auch deshalb klebten rund 100 Gäste mit zum Teil sorgenvollen Mienen an seinen Lippen, als er beim nachgeschobenen Neujahrsempfang der Freien Wähler am Samstag im Rathaus versuchte auszuloten, welche konkreten Auswirkungen Donald Trumps Übernahme der US-Regierungsgeschäfte in einer Woche auf die hier angesiedelten Industrieunternehmen haben könnte.

Eines, so der 43jährige freie Journalist, der seine Brötchen aktuell in Berlin verdient, müsse allen klar sein: „Was in Maulburg passiert, interessiert in Washington keinen Menschen.“ Es sei aber völlig falsch, den Umkehrschluss zu ziehen. Denn Trumps Devise „America First“ treibt den Industriebossen außerhalb Amerikas die Sorgenfalten auf die Stirn. „Unternehmen wie E+H oder Busch hören ganz genau hin, wenn sie Worte wie Protektionismus, Einfuhrzölle und Handelskrieg hören“, so Halter.

Angst wolle und könne er gerade im Einzugsbereich dieser Giganten aber keineswegs schüren. Schließlich produzieren sie längst schon in Amerika fast alles, was auf dem US-Markt absetzbar sei. Ärger drohe gerade den beiden Maulburger Unternehmen schon deshalb nicht, weil sie technisch so hoch entwickelte Produkte anbieten, die sie in die Lage versetzen, eventuellen politischen Druck wegzustecken, weil sie kaum Konkurrenz zu fürchten haben. Es sei jedoch verständlich, dass der Machtwechsel in den USA mit Sorge verfolgt werde. Halter: „Protektionismus, jede Einschränkung des freien Handels, dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit das Wachstum auf breiter Front bremsen.“ Das bedeute, dass Unternehmen ihre Investitionen einschränken oder aufschieben müssten. Und das „wäre dann auch zum Nachteil von E+H oder Busch, würde aber voraussichtlich nicht ganz so schwer auf die Bilanz drücken, dass man sich ernsthafte Sorgen um den Gewinn – oder auf Seiten der Gemeinde um ein Einbrechen der Gewerbesteuer machen müsste“, gab Halter zunächst mal Entwarnung, auch mit dem Hinweis, dass der künftige amerikanische Präsident nicht von heute auf morgen Strafzölle einführen oder Handelsabkommen brechen könne.