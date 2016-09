Mit einer eindrücklichen Finissage ging am Mittwoch im Dorfstübli die Ausstellung von Mahmoud Alkousa und Samira Sayd zu Ende.

Maulburg. Zahlreiche Besucher hatten die Ausstellung von Mahmoud Alkousa und Samira Sayd seit der Vernissage im Juli im Maulburger Dorfstübli besucht, berichtete die Sozialpädagogin Annemarie Weber an der Finissage. „Alle Besucher waren sehr beeindruckt von den Gemälden und Zeichnungen, in denen sich Erinnerungen an die alte Heimat, an Flucht und Bedrohung spiegeln, und es ergaben sich viele persönliche Gespräche über die Situation der Flüchtlinge hier bei uns und die Notwendigkeit, diesen Menschen eine neue Heimat zu bieten“, erklärte Annemarie Weber.

Zur Finissage war die Ausstellung mit Bildern ergänzt worden, die Maulburger Kinder im Malkurs mit Mahmoud Alkousa während der Ferien gemalt hatten.

Mahmoud Alkousa ist mit einem Teil seiner Familie aus Homs in Syrien, Samira Sayd aus dem Irak vor dem Krieg in ihren Ländern nach Deutschland geflohen. Alkousa hatte vorübergehend Aufnahme in der Behelfsunterkunft in Wies gefunden, Samira Sayd lebt in der Flüchtlingsunterkunft in Bürchau.

Es waren die beiden Helferkreise aus dem Kleinen Wiesental, die eine erste Ausstellung der Werke der beiden im Rathaus in Tegernau anregten. Bei der Eröffnung dieser Ausstellung in Tegernau lernte Annemarie Weber die Künstler und ihre Werke kennen und ermöglichte eine etwas größere Ausstellung im Maulburger Dorfstübli, die am Mittwoch zu Ende ging.

Die Finissage, die sehr stimmungsvoll vom Trio Walter Huber musikalisch umrahmt wurde, war ein würdiger Abschluss der Ausstellung, die den Künstlern eine weitere Plattform geboten und ihnen ermöglicht hatte, hiesige „Gastgeber“ an ihren Erinnerungen, Sehnsüchten nach der alten Heimat und der Verarbeitung ihrer Erlebnisse teilhaben zu lassen.