Sportlich und gesellschaftlich erfolgreich brachte der Ski-Club ein weiteres Jahr seiner langjährigen Geschichte hinter sich.

Maulburg (hjh). Bei der Jahreshauptversammlung am Freitag im „Goldenen Wagen“ zog Joachim Gümmer stellvertretend für den verhinderten Vorsitzenden Oliver Schultheiß ein durchaus positives Fazit. Der Club ist längst nicht mehr nur in den Wintermonaten aktiv. Fehlt es am Schnee, tauschen die Skifahrer ihrer „Bretter“ mit Wanderschuhen, mit Rädern oder Wind und Wellen.

Für reichlich Gelegenheit, Land, Leute und Berge mal gut ohne Schnee kennenzulernen, sorgt Sommer-Sportwart Artur Bartsch. Schneetage füllte wieder Sven Schroeder (Sportwart Winter) mit Leben. Fit hielten sich die Mitglieder nicht zuletzt beim Training unter der Regie von Birgit Agostini und Heike Hanser.

In Michael Granzows Skischule kümmerten sich 23 Skilehrer um die Teilnehmer an den Kursen Ski und Snowboard. „Hinter uns liegt eine erfreuliche Saison, wir können zufrieden sein“, zog Granzow nicht nur sein Fazit, sondern auch einen Schlussstrich unter mehr als drei Jahrzehnte Engagement als Leiter der Skischule. Wie angekündigt, stellte er sein Amt bei der Generalversammlung zur Verfügung. Um die Skikurse, die Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie die wöchentlichen Fahrten der „Perspektivgruppe“ kümmert sich in Zukunft Conny Mrachacz.

Dass der Ski-Club auch finanziell gut aufgestellt und für die Zukunft gerüstet ist, bewies Kassierer Bernd Wengenmayr mit tiefschwarzen Zahlen in seiner Kasse. Die Zahlen dürften aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass in einigen Bereichen Handlungsbedarf besteht. Die Mitgliederzahlen gingen allein im Jahr 2016 von 419 auf 397 zurück. Und beim Dorffest, der nach wie vor wichtigsten Einnahmequelle des Vereins, verzeichnete man nach dem „sensationellen Vorjahr 2015“ Einbußen in Höhe von 15,3 Prozent. Rückläufig entwickle sich auch der Umsatz beim Skibasar. Und die Zahl der Jugendlichen im Verein sei von 60 auf „besorgniserregende“ 43 zurückgegangen. „Es fehlen Familien mit Kindern“, sagte Bernd Wengenmayr, der sich bei der Generalversammlung die inzwischen landauf, landab in allen Vereinen notwendige Satzungsänderung zum Erhalt der Gemeinnützigkeit absegnen ließ.

In Abwesenheit wiedergewählt wurde der Vorsitzende Oliver Schultheiß. Einstimmig votierten die Mitglieder für Bernd Wengenmayr (Kasse), Conny Mrachacz (Skischule), Artur Bartsch (Sportwart Sommer), Sven Schroeder (Sportwart Winter), Julia Granzow (Jugendwartin) sowie für die Beisitzer Dirk Nasdala und Michael Granzow, der künftig Ralf Ühlin ersetzt. Zum Kassenprüfer gewählt wurde Dieter Klaus.