Maulburg Es krankt oftmals an der Umsetzung

Maulburg (jab). Grundsätzlich bewerteten die Genossen bei ihrer Generalversammlung die Neuausweisung von Bauflächen im Dorf als positiv. Jedoch zeigten Diskussion und Vorgehen in diesem Punkt, „wie in Maulburg Politik gemacht wird“, kritisierte Fraktionsvorsitzender Leszkowski: Letztlich hätten Einzelne ihre Interessen durchgesetzt; die Zeche zahlten nun die neuen Häuslebauer. Der Ortsvereinsvorsitzende Christian Leszkoswski spielte damit auf die Diskussion um die Umlegung der Erschließungskosten auf Alt-Anwohner und Neu-Bebauer an. Zudem habe man durch die Diskussionen, die vor allem aus den Reihen der Bürgervereinigung Maulburg vom Zaun gebrochen wurden, ein Jahr verloren – Zeit wiederum, die für die Bauherren Mehrkosten bedeutet.

Fraktionsübergreifend würden die Themen altersgerechtes Wohnen und günstiger Wohnraum als wichtige Themen betrachtet, so Leszkowski: „Wir sind uns einig, dass wir was machen müssen. Für das Wie′ gibt es verschiedene Ideen“. Mit den Baugebieten Köchlinstraße Ost und West sowie „Sportpark“ (neben dem Hallenbad) seien immerhin drei weitere Bebauungspläne in der Mache. Zum Thema altersgerechtes Wohnen gehöre auch das Thema Ärztehaus und -versorgung, das die SPD schon seit Jahren ganz oben auf der Agenda habe, ergänzte Bruno Sahner: bislang leider ohne Ergebnis. Überhaupt kranke es in Maulburg oft an der Umsetzung, befand ein Versammlungsteilnehmer: „Maulburg hat Geld wie Heu. Aber wir machen nichts draus.“