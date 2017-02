Positiv begann die Hauptversammlung des Tennisclubs Maulburg. Vorstandssprecher Hans-Dieter Fleig würdigte das Ergebnis der fast zweijährigen Sanierungsarbeiten am Sportgelände des Vereins als Erfolg.

Maulburg (hf). Der Platz sei insgesamt „attraktiver, schöner und besser“ geworden, stellte Fleig fest. Schon die neue Zufahrt zum Vereinsgelände sei ein großer Erfolg. Fleig dankte allen, die dabei geholfen hatten, dass die Plätze zum Saisonstart 2016 – mit Einschränkungen – fertig geworden sind.

Kritik an der Gemeindeverwaltung

Der Vorstandssprecher sparte – trotz des insgesamt guten Verlaufs des Projektes – nicht mit deutlicher Kritik an Verwaltung und Gemeinderat. Als „peinlich“ bezeichnete er Diskussionen im Ratsrund, die man im Verein „nur mit Kopfschütteln“ habe aufnehmen können. Dass aufgrund eines fragwürdigen Gutachtens der Abstand des neuen Kunstrasenplatzes nicht die notwendigen zehn bis zwanzig Meter betrage, sei bedauerlich. Als großen Wermutstropfen bewertete Fleig, dass der Gemeinderat dem Wunsch nicht gefolgt war, den Ballfangzaun zu erhöhen. Angesichts der Kosten für die Flutlichtanlage (60 000 Euro), des Bolzplatzes (rund 100 000 Euro) und des Kunstrasens (600 000 Euro) wären die 6000 Euro für einen höheren Ballfangzaun „nur ein Klacks“ gewesen. Auch mit den Aktivitäten der Verwaltung ging der Vorstandssprecher hart ins Gericht: „Beim vereinbarten Ausmähen des Baches ist seit 2015 nichts mehr gemacht worden. Die Brombeerhecken wachsen mittlerweile bis in den Platz 3 hinein“, klagte der Vorstandssprecher.

Verein ist sportlich gut aufgestellt

Der Bericht über die sportlichen Aktivitäten des Vereins fiel positiv aus. Mit acht und zwei Aktivmannschaften ist der Verein in den Rundenspielen mit vorzeigbaren Resultaten präsent. „Wir sind mit vier Mannschaften in den obersten Ligen vertreten und können uns sportlich durchaus sehen lassen“, konstatierte Fleig. Gut habe sich in der Jugendarbeit das „Schnupper-Tennis“ für Kinder und Jugendliche mit reduziertem Beitrag bewährt. Auch der Schulsport werde mit dem Mittags-Tennis mit Betreuung weitergeführt.

Wegen technischer Probleme konnte der Kassenbericht von Thomas Krause nicht im Detail vorgestellt werden. Da der Kassierer nicht persönlich anwesend war, informierte Kassenprüfer Wolfgang Gabriel über das Ergebnis der Prüfung. Generell merkte er an, die Empfehlungen, welche die Kassenprüfer bei der Prüfung im Jahr 2016 gemacht hätten, seien nur zum Teil umgesetzt worden. Die Entwicklung der Gesamtverschuldung bewertete Wolfgang Gabriel als „nicht unbedingt positiv“. Das liege aber nicht zuletzt daran, dass der Zuschuss der Gemeinde in Höhe von 60000 Euro noch ausstehe und auch der Zuschuss-Antrag beim Sportbund wegen eines „Antragsstaus“ noch nicht bearbeitet sei.

Wahlen und Ehrung langjähriger Mitglieder

Bei den Wahlen wurde für die ausscheidende Christine Bühler als Beisitzerin neu Nicola Halter einstimmig gewählt. Keinen Ersatz gab es für den Kassierer/ Vorstand Finanzen Thomas Krause, der sich nicht mehr zur Wahl stellte. Hans-Dieter Fleig gab bekannt, dass man einen Externen für dieses Amt verpflichten wolle, was durch die Satzung ermöglicht werde. Dieser Externe solle die Aufgaben des Amtes übernehmen, ohne Mitglied der Vorstandschaft zu sein. Das Amt des Vorstands Jugend wird weiter kommissarisch von Hans-Dieter Fleig wahrgenommen. Für langjährige, treue und aktive Mitgliedschaft wurden Marianne und Wolfgang Falk, Josef Kucsera (40 Jahre), Helga Hügel-Schemann (35 Jahre), Christian Krumbholz (30Jahre) und Sandra Tscheulin (25 Jahre) von Ursula Eichin-Zimmermann geehrt.