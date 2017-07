Maulburg Freunde seit 40 Jahren

Maulburg (gd). Der von Timo Fuhrmann geleitete Kaninchen-Zuchtverein C 126 Maulburg hatte die Partner aus Village Neuf im Elsass zu einer Jubiläumsfeier ins eigene Heim in der Gänsmatt eingeladen.

Seit 40 Jahren besteht zwischen den Vereinen aus Deutschland und Frankreich eine enge Freundschaft, die durch regelmäßige Besuche und Zusammenkünfte sowie durch den Austausch von Erfahrungen bei der Kaninchenzucht gepflegt wird. Am Samstag traf man sich in dem Heim, das vor 39 Jahren nach viel Eigenarbeit bezogen werden konnte. Man hielt Rückblick auf die vier Jahrzehnte, in denen in beiden Vereinen viel Arbeit geleistet wurde. Besonders wünschte man sich ein Interesse von jungen Menschen an der Kleintierzucht, da allgemein nur wenige Jungzüchter in den Kleintierzuchtvereinen zu finden sind.

Am Sonntag konnten die Besucher – erfreulicherweise auch von auswärts – nicht nur gut zu Mittag essen oder später Kaffee und Kuchen genießen, sondern auch ihr Glück bei der reichhaltig beschickten Tombola versuchen und manches praktische Geschenk mit nach Hause nehmen.