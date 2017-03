Maulburg. Die Anmeldung der künftigen Fünftklässer ist an der Wiesentalschule am 4. und 5. April jeweils in der Zeit von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr. Mitzubringen ist der Nachweis über das Beratungsgespräch Klasse vier, welches zusammen mit der Grundschulempfehlung ausgehändigt wurde, sowie das Stammbuch oder die Geburtsurkunde des Kindes.