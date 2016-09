Ein Flüchtlingsbeauftragter soll in Maulburg künftig als zentrale Anlauf-, Beratungs- und Koordinierungsstelle für Flüchtlingsangelegenheiten dienen.

Maulburg (jab). Während über die Scharnierfunktion als zentralem Aufgabenfeld Einigkeit herrschte, entspann sich im Gemeinderat eine rege Diskussion darüber, wie detailliert die weiteren Aufgaben in der Stellenbeschreibung ausformuliert werden sollen. Für Diskussionen sorgte insbesondere die Frage, ob Arbeits- und Wohnungsvermittlung dezidiert als Aufgabenfeld definiert werden sollen. Da diese beiden Themen in der aktuellen Phase der Helferkreisarbeit einen wichtigen Schwerpunkt darstellten, hatte „Maulburg hilft“ diese beiden Aspekte in einem Entwurf für das Stellenprofil ausdrücklich angeführt.

„Die Schaffung eines Flüchtlingsbeauftragten ist unser Signal an den Helferkreis, dass wir ihn schätzen und unterstützen“, erklärte Stephanie Scarr (BVM) und plädierte dafür, dem Wunsch der Helfer in Sachen Stellenprofil entgegenzukommen.

Christof Schwald (Freie Wähler) und Markus Messmer (CDU) indes sprachen sich dagegen aus, in der Stellenausschreibung bereits zu sehr ins Detail zu gehen: Unterm Motto „learning by doing“ werde sich der genaue Aufgabenzuschnitt ohnehin erst in der Praxis ergeben – ein vorab allzu detailliert definiertes Aufgabenprofil stünde den notwendigen Anpassungen im Wege, argumentierten sie.

Bürgermeister Multner gab grundsätzlich zu bedenken, dass mit Arbeitsagentur und hauptamtlicher Sozialbetreuung eigentlich andere öffentliche Stellen für Arbeits- und Wohnungsvermittlung zuständig sind. Diese dürften, so Multner, nicht aus der Pflicht entlassen werden: „Es darf nicht so sein, dass wir als Gemeinde jetzt das regeln, was an anderer Stelle versäumt wurde“, betonte der Bürgermeister: „Wir unterstützen, aber wir nehmen diese Aufgaben nicht als originär unsere an“.

In diesem Sinne hatte sich SPD-Gemeinderat Bruno Sahner zuvor bereits grundsätzlich gegen die Schaffung einer Koordinatorenstelle ausgesprochen: Indem man die Arbeit auffange, die anderswo nicht richtig erledigt werde, so Sahner, setze die Gemeinde das falsche Signal. Auch wenn Maulburg finanziell gut dastehe - „die aus Steuergeldern gefüllte Gemeindekasse ist kein Selbstbedienungsladen und sollte für derlei nicht angegangen werden.“

Tatsächlich gäbe es auch die Möglichkeit, sich eine Stelle in diesem Bereich vom Land zu 50 Prozent bezuschussen zu lassen, räumte Bürgermeister Multner ein. Da dieser Zuschuss jedoch an Bedingungen in Sachen Qualifikation des künftigen Stelleinhabers geknüpft sei, habe man bewusst auf den Zuschuss verzichtet, um die Hürden für die Einstellung nicht zu hoch zu legen. Ein den Diskussionsbeiträgen angepasstes Stellenprofil soll in der nächsten Gemeinderatssitzung vorgelegt und dann zur Veröffentlichung abgesegnet werden.

Die Motivation ist bei vielen Helfern erlahmt

Etliche Mitglieder des Helferkreises hatten den Weg in die Sitzung gefunden und machten auf Einladung des Bürgermeisters deutlich, welche große Bedeutung die Schaffung der geplanten Koordinatorenstelle für den Helferkreis habe: Tatsächlich sei die Motivation bei zahlreichen Helfern nach einem Jahr Arbeit erlahmt, viele Helfer seien abgesprungen, so dass von anfänglich 140 Engagierten nurmehr etwa 30 übrig seien.

„Die Stelle des Flüchtlingsbeauftragten wäre eine wahnsinnige Unterstützung“ für uns“, erklärte eine Sprecherin, und verwies auf die große Bedeutung der Helferkreisarbeit: Ohne dessen Arbeit rund um die alte Alemannenhalle „wäre der soziale Frieden hier im Ort mit Sicherheit nicht mehr so gegeben“, betonte die Sprecherin.

Die finanziellen Mittel für eine zunächst auf zwei Jahre befristete 50-Prozent-Stelle des Flüchtlingsbeauftragten hatte der Gemeinderat bereits im Haushalt verankert. In der Sitzung am Montag diskutierten die Gemeinderäte über die Details des Stellenprofils. Zentrale Aufgabe des Flüchtlingsbeauftragten soll die Scharnier- und Lotsenfunktion sein: Bei ihm sollen alle Fäden in Sachen Flüchtlingsarbeit innerhalb der Gemeinde zusammenlaufen, er soll die Flüchtlingsarbeit bündeln und vernetzen und als Bindeglied zwischen haupt- und ehrenamtlichen Helfern fungieren. Nicht zuletzt soll der Beauftragte zentraler Ansprechpartner für die Sorgen und Anregungen der Bürger sein. Um die Hürden für jedwedes Anliegen niedrig zu halten, soll der neue Verwaltungsmitarbeiter seinen Platz direkt im Erdgeschoss des Rathauses finden. Und: Mit Blick auf diese Vernetzungs- und Vermittlungsfunktion ist die Vertrautheit des künftigen Stelleninhabers mit den örtlichen Gegebenheiten explizit erwünscht.