Eine neue Sporterfahrung ermöglichen der TuS Maulburg und die Telekom Nachwuchsfußballern am Mittwoch, 21. September, ab 17 Uhr: Sie können auf dem Kunstrasenplatz an einer Trainingseinheit mit dem Blindenfußballer Marcel Heim (FG Seckbach) teilnehmen. Maulburg. „Das Geheimnis des Fußballs ist ja der Ball“, wusste schon Fußball-Legende Uwe Seeler. Das gilt insbesondere für den Blindenfußball. Denn dieser Ball birgt in sich mehrere Metallplättchen mit kleinen Kügelchen, die wiederum für einen rasselähnlichen Klang sorgen. Denn der Ball wird von den sehbehinderten Spielern über das Gehör wahrgenommen. Also Fußball in absoluter Dunkelheit, etwa so, als würde das Flutlicht im Stadion ausfallen und die Begegnung dennoch vom Schiedsrichter angepfiffen. Diesen Sommer wurde in Rio de Janeiro (Brasilien) Blindenfußball zum vierten Mal als paralympische Disziplin ausgetragen. 2004 bei den Paralympischen Spielen in Athen wurde dieser Sport speziell für Sehbehinderte in den Kanon der olympischen Disziplinen aufgenommen. Je Mannschaft sind während der 50-minütigen Spieldauer vier blinde Feldspieler auf dem 20 mal 40 Meter großen Spielfeld eingesetzt. Ein sehender Torwart bewacht das drei mal zwei Meter große Tor. Er darf seinen Torwartraum (fünf mal zwei Meter) nicht verlassen und auch nur dort ins Spiel eingreifen. Neben dem rasselnden Ball gibt der Tor-Guide oder „Caller“ seinen Mitspielern akustische Orientierung. Er steht hinter dem gegnerischen Tor und kann seinen blinden Mitspielern im Angriffsdrittel Anweisungen geben und dafür sorgen, dass die Torposition durch Zurufe immer klar lokalisiert werden kann. Die Spieler der gegnerischen Mannschaft müssen sich dem Ballführenden mit dem Ruf „Voy, voy, voy“ bemerkbar machen. „Voy“ ist spanisch und heißt „Ich komme“. Diese besondere Sporterfahrung können die Fußballer beim TuS Maulburg nun selbst machen, indem sie sich in die Lage eines blinden Sportlers versetzten. Eine echte Umstellung, denn weite Pässe, Flanken und Kopfbälle sind keine probate Taktik, stattdessen führt ein gutes Dribbling, den Ball eng am Fuß führend, zum Erfolg. Das Förderprojekt „neue Sporterfahrung“ führt die deutsche Telekom bundesweit in Kooperation mit den Partnern deutscher Fußball-Bund (DFB) und deutscher Behindertensportverband (DBS) durch. Willy Fix, Trainer der C2-Jugend der SG Steinen-Maulburg, ist begeistert: „Mit dieser Trainingseinheit ermöglichen wir den Kindern und Jugendlichen, neue Erfahrungen zu sammeln und Berührungsängste gegenüber Menschen mit Einschränkungen abzubauen. Außerdem werden Werte wie Toleranz, Verständnis und Hilfsbereitschaft gestärkt.“ Mit diesen gemeinsamen Trainingseinheiten möchte die deutsche Telekom Jugendlichen zeigen, welche Leistungen behinderte Sportler erbringen, indem sie selbst ausprobieren, wie anspruchsvoll eine Orientierung ohne Sehvermögen ist. Weitere Informationen: Blindenfußball: Mittwoch, 21. September, ab 17 Uhr Trainingseinheit auf dem Kunstrasenplatz in Maulburg.