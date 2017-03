Nachrichten-Ticker

01:02 Verbraucherschützer gehen gegen hohe Gebühren für Basiskonten vor

Berlin - Der Verbraucherzentrale Bundesverband zieht wegen der aus seiner Sicht zu hohen Gebühren für Basiskonten nun vor Gericht. Die Verbraucherschützer haben gegen die Deutsche Bank, die Postbank und die Sparkasse Holstein entsprechende Klagen eingereicht, berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Deren Entgelte für das so genannte Girokonto für jedermann seien unangemessen, weil Verbraucher mehr zahlen müssten als für vergleichbare Konten, sagte die Leiterin des Finanzmarkt-Teams der Verbraucherzentrale, Dorothea Mohn.

01:01 Staatliche Cannabis-Agentur vor dem Start

Berlin - In Deutschland wird Cannabis zu medizinischen Zwecken künftig unter staatlicher Aufsicht vertrieben. Dazu wird eine Cannabisagentur beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eingerichtet. Einzelheiten will das Bundesinstitut heute in Berlin mitteilen. Hintergrund ist die gesetzliche Freigabe von Cannabis auf Rezept für Schwerkranke. Die Krankenkassen müssen die Therapie mit getrockneten Cannabisblüten künftig bezahlen. Die Agentur soll den Cannabis kaufen und an Hersteller und Apotheken abgeben.

00:18 Ausflugsdampfer läuft in Hamburg auf Grund

Hamburg - Ein Ausflugsdampfer mit etwa 50 Passagieren ist am Abend auf der Elbe in Hamburg auf Grund gelaufen. Das teilten Polizei und Feuerwehr mit. Es sei niemand verletzt worden. Alle Passagiere und ein Hund seien mit Kleinbooten an den Anleger Wittenbergen im Stadtteil Rissen gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Anschließend seien sie mit einem Bus wieder in die Innenstadt gefahren worden. Gegen 22.00 Uhr sei der "Große Michel" dann wieder flott gemacht worden.

23:54 Atléticos Torres nach Sturz im Krankenhaus

La Coruna - Stürmerstar Fernando Torres hat sich beim 1:1 von Atlético Madrid bei Deportivo La Coruña am Kopf verletzt und ist in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort werde der Fußball-Profi untersucht, teilte Atlético nach dem Auswärtsspiel mit. "Der Spieler wird die Nacht zur Beobachtung im Hospital bleiben", erklärte der Club. Der Welt- und Europameister war nach einem Zweikampf mit Alejandro Bergantinos in der Schlussphase der Begegnung nahzu ungebremst mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen.

22:44 Verluste an der Wall Street

New York - Nach den jüngsten Rekorden an der Wall Street haben die US-Anleger erst einmal durchgeschnauft. Der Dow Jones Industrial verlor zum Handelsschluss 0,53 Prozent, blieb aber mit 21 002 Punkten noch gerade so über der Marke von 21 000 Punkten. Der Eurokurs geriet angesichts der Aussicht auf bald steigende US-Leitzinsen weiter unter Druck. Im New Yorker Geschäft kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,0506 US-Dollar.