Maulburg. Am Dienstagmorgen kam es auf der Wiesentalstraße zu einem Unfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Kurz vor 6 Uhr befuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem Ford die Wiesentalstraße in Richtung Webereistraße. Laut Polizeibericht ließ der auf Höhe einer dortigen Firma seine Beifahrerin aussteigen und wendete anschießend sein Auto auf dem Firmenplatz. Dabei übersah er einen 56-jährigen Mann, der dort auf dem Gehweg lief und fuhr ihn an. Dieser kam zu Fall, wodurch er leichtere Verletzungen erlitt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.