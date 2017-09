Maulburg Gemüsesalat und Pizza am Stil

Maulburg (os). Das Kochen in „Luigis Kochstudio“ war in diesem Jahr der absolute Renner des Maulburger Kinderferienprogramms.

Daniele Maula, Maulburger mit italienischen Wurzeln, hat sich als Teilnehmer an der Fernsehsendung „Die Küchenschlacht“, mit VHS-Kursen, bei der Regio-Messe und nicht zuletzt mit „Luigis Kochstudio“ einen Namen gemacht. „Ich will bei Kindern und Jugendlichen das Bewusstsein für gesundes Essen fördern“, sagt Daniele Maula in seinem in der Kupfergasse neu eingerichteten Kochstudio. Dort begeisterte Maula mit Helfern aus seinem Freundeskreis mehr als 30 Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren mit einer leichten Sommerküche. Dabei erwiesen sich die drei Kochkurse als absoluter Renner des Kinderferienprogramms.

Zu Beginn der drei Termine – ein dritter wurde zusätzlich ins Programm genommen, um möglichst viele der interessierten Kinder auch mitmachen lassen zu können – staunten die Mädchen und Jungen und die sie begleiteten Mütter über die Einrichtung des Küchenstudios. Dann wurden die Kinder mit Kochmützen mit Namenszug ausstaffiert, und gruppenweise ging es ins Kochstudio und in die kleine Küche im Nebenraum. Dort wurde ein kindgerechtes Mehr-Gang-Menü mit Gemüsesalat als Vorspeise, einer italienischen Pizza am Stil (in Herzform) und Melonenbowle dazu als Hauptgang sowie Waffeln mit Melonenpüree als Dessert zubereitet. Dies alles mundete den Kindern am schön eingedeckten Tisch. Spaß machte auch das Fitnessprogramm zur Entspannung: eine Zumba-Einlage mit Daniela Schulz, die ansonsten Daniele Maula bei seinen Kochkursen unterstützt. Auch Küchenarbeit – das Abräumen des Mittagstischs, das Abwaschen und Wegräumen von Tellern, Gläsern und Besteck – gehörte zum Programm.