Maulburg Gerockt, geswingt - begeistert

Ein neuer Besucherrekord beim Konzert des Musikvereins Maulburg, ein schwungvoll aufspielendes Orchester, großartige Beiträge der Sängerinnen Sandy Williams und Alexandra Matthäs und die stehende Ovation des Publikums - da darf man schon von einem grandiosen Erfolg des Frühlingskonzerts sprechen.

Maulburg. Ein Konzert um die Stimmen der beiden Sängerinnen herum aufzubauen, erwies sich als ein echter Glücksgriff. Mit ihren Solo-Balladen und gefühlvollen und bisweilen fetzigen Duetten, sangen sich Sandy Williams und Alexandra Matthäs schnell in die Herzen der Gäste und wurden immer wieder mit lautstarkem und anhaltendem Applaus belohnt.

Das Orchester eröffnete das Konzert mit einem Filmmusik-Medley „At the movies“, in dem sich der Swing-Anteil bei der Interpretation durch die Musiker schon erstmalig stark bemerkbar machte. Mit dem folgenden „Rock Opening“ stellten die Musiker unter Beweis, dass sie nicht nur swingen, sondern auch rocken können. Die ersten Begeisterungswellen erfassten den Saal.

Dann führte Dirigent Edgar Kaiser die beiden „Voices“ auf die Bühne, die mit dem Olympia-Song von 1988 „Hand in Hand“ gleich einen ersten Höhepunkt setzten. Mit den Solo-Balladen „Run“ (Sandy Williams) und „Cry me a river“ (Alexandra Matthäs) sangen sich die beiden Ausnahme-Sängerinnen endgültig in die Herzen der Zuhörer.

Der folgende Song, „Waterloo“ von Abba, war dann der definitive Höhepunkt des Abends. Wobei unklar blieb, ob die beiden Sängerinnen oder die Gäste im Saal mehr Spaß bei der Aufführung hatten. Sandy und Alex zeigten sich in Hochform, und die Zuhörer waren bald außer Rand und Band. Die Alemannenhalle kochte.

Der erste Teil schloss mit „The Doors on Tour“ mit dem das Orchester endgültig unter Beweis stellte, dass ein Blasmusik-Orchester nicht nur mit Marsch und Polka, sondern auch mit echtem Rock sein Publikum mitzureißen imstande ist. Der Applaus vor der Pause nahm dann auch Formen an, die sich manch anderes Orchester beim Finale gewünscht hätte.

Der zweite Teil hielt das hohe Niveau mühelos aufrecht. Benny Beck am Schlagzeug glänzte mit einem starken Solo zum „African Beat“, gefolgt von einem Soul-Titel von Barry White: „Let the music play“. Die beiden „Voices” nutzten dann wieder die Gelegenheit, viel Gefühl in das Konzert zu bringen und verzauberten mit „You’ve got a Friend“ und dem abschließenden „I know him so well“ das Publikum.

Vorher aber setzte das Orchester mit dem „Puttin‘ on the Ritz“ ein herrlich swingendes Jazz-Glanzlicht auf den Abend. Beim Schluss-Applaus bedankte sich das Publikum mit stehender Ovation. Als Zugabe spielte der Musikverein noch „Walkin‘ on sunshine“ und als Geschenk der Sängerinnen an ihr Publikum „The Rose / Die Rose“.

Als die Musiker die Bühne schon alle verlassen hatten, erzwangen die Zuhörer durch ihren Applaus vor leerer Bühne, dass „Waterloo“ noch einmal wiederholt werden musste. Musiker und Sängerinnen hat es sichtlich gefreut.

Maulburg (hf). Unter keinem guten Stern hatte das Konzert des Maulburger Musikvereins zu Beginn gestanden. Monatelang hatte man sich vorbereitet auf die Veranstaltung, die eigentlich schon zum Ende des vergangenen Jahres hätte stattfinden sollen. Aber aufgrund eines Wasserschadens in der Alemannenhalle musste es kurzfristig abgesagt werden.

„Es ist extrem schwierig, einen langfristig und planvoll aufgebauten Spannungsbogen bei den Musikern aufrecht zu erhalten“, berichtete Vorsitzender Detlev Beck. Aber das doppelte Kunststück gelang. Für das ausgefallene Jahreskonzert stellte der musikalische Leiter kurzfristig ein Kirchenkonzert auf die Beine. Und beim jetzigen Frühlingskonzert war von einer fehlenden Spannung bei Musikern und Sängerinnen nichts zu spüren. Das Orchester sprühte geradezu vor Spielfreude, riss das Publikum zu Begeisterungsstürmen hin und ließ bei dem Jazz-Klassiker „Puttin‘ on the Ritz“ echtes Big-Band-Feeling aufkommen.

Monatelang für ein Konzert zu proben, ist schwere und harte Arbeit. Deshalb sollte lobend erwähnt werden, dass den Musikern der Humor nicht abhanden gekommen ist. Bei dem Ehrungsmarsch für langjährige Mitglieder (über die Ehrungen berichten wir noch) mischten die Musiker in das Marsch-Medley unerwartete Sequenzen hinein – von Narhalla-Marsch bis zum Badener Lied, bis ein entnervter Dirigent den Taktstock abgab und die Musiker alleine spielen ließ.

Ebenfalls erwähnen sollte man die Moderatorin Marina Kiefer, die souverän und kenntnisreich durch das Programm führte und dabei viel Sinn für Spaß und Kreativität erkennen ließ. So erfuhr das erstaunte Publikum, dass bei Barry Whites Soul-Stücken beim weiblichen Publikum Erinnerungen wach werden an heißes Liebesgeflüster, halbvolle Champagnerflaschen und zerwühlte Satin-Bettwäsche. Darauf muss man erst mal kommen.