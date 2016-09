Maulburg. Weil demnächst im Gemeinderat der Friedhof auf der Tagesordnung steht, hatte die Bürgervereinigung Maulburg dieser Tage zu einem Ortstermin eingeladen. Der Einladung sind laut Pressemitteilung zahlreiche interessierte Bürger gefolgt. Im Eingangsbereich der Aussegnungshalle sind als erstes die großen Spaltmaße zwischen den Platten aufgefallen, die ein Befahren mit Rollstühlen und Rollatoren fast unmöglich machen. Bei der Aussegnungshalle wie überhaupt auf dem ganzen Friedhof fehlen Hinweisschilder auf die Toiletten, wurde bemängelt. Diese, so die BVM, müssten dringend angebracht werden. Was die Urnenwand in der unteren Hälfte des Friedhofs betrifft, gewinnt die BVM laut Pressemitteilung den Eindruck, dass dieser Teil nicht mehr zum Friedhof gehört, weil die Hecke oberhalb der Mauer sehr stark gewachsen ist. Diese Hecke, so die BVM, müsste zurückgeschnitten werden, damit wieder ein harmonisches Bild entsteht. Bei der alte Kapelle ist seit einiger Zeit eine Scheibe kaputt, stellte die BVM bei ihrem Ortstermin fest. Diese sollte schnellstmöglichst ersetzt werden. Das Innere der Kapelle ist für die Bürgervereinigung in einem optisch guten Zustand. Nach einhelliger Meinung der Teilnehmer passt aber der alte Sandsteinplattenboden nicht mehr so recht zum gesamten Objekt. Hier sollte die Verwaltung nach BVM-Meinung mit Sandsteinspezialisten über eine Sanierung sprechen. Aufgefallen ist bei dem Ortstermin laut Pressemitteilung, dass einige Böschungen, Hecken und Sträucher zwischen den Gräberfeldern nicht gemäht beziehungsweise geschnitten wurden. Hier müsse dringend Abhilfe geschaffen werden, damit der Gesamteindruck des Friedhofes verbessert wird. Der vom Ausschuss für Bau- und Technik vorgeschlagene Waldfriedhof im obersten Friedhofsfeld wurde begrüßt. Burte-Grabstein wieder ins Lot bringen Die BVM riet, den sich zur Seite neigende Grabstein des Dichters, Schriftstellers und Maler Hermann Burte aus Sicherheitsgründen zu richten und danach aufzufrischen. Handlungsbedarf sieht die BVM auch bei einer Treppe zum Hauptweg; sie hat in ihren Augen „eine falsche Schrittlänge“ und sollten entsprechend umgestaltet werden. Des Weiteren fehlt bei einem Teil der Treppe ein Handlauf. Nach Auffassung der Teilnehmer müsste hier dringend Abhilfe geschaffen werden. Die BVM schlägt vor, den Handlauf in der Mitte der Treppe so anzubringen, dass er bei Bedarf entfernt und anschließend wieder angebracht werden kann. Was den behindertengerechten Eingang West auf dem Bergfriedhof betrifft, so liegen laut BVM Plankonzepte von zwei Firmen vor. Über diese müsste allerdings nochmals gesprochen werden. Auf dem Parkplatz am Lettenweg könnte nach Meinung der Teilnehmer problemlos ein Behindertenparkplatz angelegt werden. Somit wäre der Zugang zu den oberen Gräberfelder einfacher. Allerdings müssten dann auch im Umfeld des Friedhofes entsprechende Schilder aufgestellt werden. Positiv aufgenommen wurde das Urnengräberfeld.