Maulburg Jambo Afrika

31 Grad und leichte Bewölkung erwartet Marco Pietschmann am kommenden Montag, wenn er nach einem vierzehnstündigen Flug mit Zwischenstopp in Abu Dhabi auf dem Julius Nyerere International Airport in Daressalam – bis 1974 Hauptstadt Tansanias – landet.

Maulburg (hp). Frank und Inas Pietschmanns Kinder zieht es in die Welt. Während Schwester Melanie ihr freiwilliges soziales Jahr (FSJ) in einem Mädchenheim in Chile leistete (wir berichteten) und nach einem Praktikum in Thailand nun ein Auslandssemester in Mexiko absolviert, zieht es Bruder Marco nach Tansania. Dort, genauer gesagt an einer Grundschule in Mwazana, wird der Abiturient, der kommenden Monat seinen 21. Geburtstag feiern kann, sein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) leisten.

Marco Pietschmann geht mit der Entsendeorganisation „Internationaler Bund“ nach Afrika. Dort hat er die Möglichkeit, andere Kulturen kennenzulernen und gleichzeitig etwas Sinnvolles zu tun. Erwartet wird von den Teilnehmern nicht nur soziales Engagement, sondern auch ein finanzieller Beitrag. Im Fall von Marco Pietschmann sind dies 2800 Euro. Familie, Freunde und die Arbeiterwohlfahrt unterstützen den jungen Mann, der zusätzlich mit Würstchen- und Kuchenverkauf seine Reisekasse aufbesserte. Einen weiteren Zustupf in Höhe von 500 Euro erhält Marco Pietschmann von der Bürgerstiftung Maulburg. Damit wird das soziale Engagement des Zwanzigjährigen honoriert, wie Bürgermeister Jürgen Multner bei der Spendenübergabe sagte. Pietschmann ist in Maulburg in der Freiwilligen Feuerwehr und der Arbeiterwohlfahrt eingebunden und darüber hinaus seit über zwei Jahren Kassierer des Sozialkaufhauses „Schatzkästlein“ in Rheinfelden. Dadurch sei schnell klar gewesen, dass man Marco Pietschmanns Arbeit in Übersee unterstützen werde, so Bürgermeister Multner bei einem Pressegespräch. Der Vorstand der Bürgerstiftung sei ebenfalls dieser Meinung gewesen angesichts der vielfältigen Weise, in der sich der junge Maulburger in seinem Heimatort einbringt.

Nach dem Abitur am Wirtschaftsgymnasium in Lörrach ist für Marco Pietschmann der ideale Zeitpunkt für etwas Neues gekommen. Angespornt durch seine Schwester Melanie, die 2013 ein freiwilliges soziales Jahr in Chile verbrachte, fasste der Zwanzigjährige den Entschluss, ebenfalls einen Freiwilligendienst zu absolvieren. Er wolle etwas Nützliches leisten, sagt Pietschmann, der sich bewusst für ein afrikanisches Land entschieden hat, weil er diesen Kontinent „noch überhaupt nicht kennt“.

Und deshalb wird sich Marco Pietschmann ins Flugzeug setzen, um von Frankfurt nach Daressalam zu fliegen. Jambo (Hallo) und Karibu (Willkommen) wird es dann heißen, wenn der Maulburger nach einem Zwischenaufenthalt in der ehemaligen Hauptstadt Tansanias in Mwanza ankommt.

Was ihn dort erwartet, weiß der Zwanzigjährige in etwa. Damit der Freiwilligendienst gelingt, führen die Entsendeorganisationen, in diesem Fall der 1949 gegründete „Internationale Bund“, Vorbereitungsseminare in Deutschland durch. Darüber hinaus ist eine Einführung im Partnerland vorgesehen.

Pietschmann wird sein FSJ ab Oktober an der Victoria-Grundschule in Mwanza, der zweitgrößten Stadt Tansanias, absolvieren. Gegründet wurde die Schule 2010 von einem tansanisch-liechtensteinischem Ehepaar. Ihr Ziel ist es, auch Kindern aus nicht-privilegierten Familien eine gute Schulbildung zu ermöglichen.

Seine Aufgabengebiet wird Verwaltungs- und Betreuungstätigkeit umfassen sowie die Unterstützung der Lehrkräfte. Und vielleicht kann Marco Pietschmann in der am Victoriasee gelegenen Stadt seine Erfahrung als Feuerwehrmann einbringen. Bürgermeister Multner hatte schon eine Idee: „Vorbeugender Brandschutz, das wäre doch was.“

Marco Pietschmann hofft, dass sein Auslandsjahr in Ostafrika ihm hilft, sich darüber klar zu werden, welchen beruflichen Weg er einschlagen möchte.

Während seines Aufenthalts wird Marco Pietschmann auch Gelegenheit haben, Land und Leute kennenzulernen. Fest eingeplant ist eine Besteigung des Kilimandscharos, dem mit 5895 Metern Höhe höchsten Bergmassivs Afrikas. Da trifft es sich gut, dass zu seinen Hobbys neben Feuerwehr, Hip Hop und Fahrradfahren auch Klettern gehört.