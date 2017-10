Maulburg Jeder kam ins Ziel

Horden kleiner und etwas größerer Wettkämpfer enterten am Samstag beim „Swim & run“ das Gelände rund um Maulburger Hallenbad und Alemannenstadion.

Maulburg (jab). Die Triathleten der Turnerschaft Langenau, die Gemeinde Maulburg und die Wiesentalschule hatten zu ihrer mittlerweile schon traditionellen Wettkampfveranstaltung zur Eröffnung der Hallenbadsaison eingeladen und konnten dabei Rekorde verbuchen: So „klein“ und so viel war noch nie: Erstmals durften in diesem Jahr schon Kindergartenkinder am Wettkampfgeschehen teilnehmen. Und: Mit knapp 200 Teilnehmern verbuchten die Triathleten einen Teilnehmerrekord. Der ging vor allem aufs Konto der vielen Kinder: Im „Schul-Swim & run“ gab es doppelt so viele Teilnehmer wie 2016, bilanziert Maria Klemm vom Turnerschafts-Organisationsteam. Dass die Startplätze auch beim diesjährige „Swim & run“ heiß begehrt sein würden, hatte sich angesichts der Anmeldungen schon im Vorfeld abgezeichnet.

Am Tag des Wettkampfs wurden viele offenbar nochmals spontan vom Wettkampffieber gepackt: „Wir wurden von den Nachmeldungen heute morgen fast überrollt“, berichtet Klemm. Gleichwohl ging das Wettkampfgeschehen dank dem routiniertem Einsatz der etwa 40 Helfer um Organisator Hubert Klemm geschmeidig und im Zeitplan über die Bühne.

In der Grundidee ohnehin darauf angelegt, schon die Jüngsten ein wenig Wettkampfatmosphäre schnuppern zu lassen, lud das jüngste „Swim & run“ in diesem Jahr also um ersten mal auch Kindergärten zur Teilnahme ein – und tatsächlich fanden sich sieben Minisportler, die sich mit Feuereifer ins Wettkampfgetümmel stürzten.

Mit insgesamt etwa hundert Teilnehmern richtig dicht belegt dann waren die Startplätze beim „VR-Bank Swim & run“ der Grundschüler, die aus Fahrnau, Schopfheim, Steinen, Wehr, und nicht zuletzt natürlich von der Maulburger Wiesentalschule als Partnerschule der Veranstaltung kamen. Die Kinder starteten hier nach Klassenstufen getrennt – und stimmkräftig unterstützt von den zahllosen Eltern, die ihren Sportlernachwuchs vom Beckenrand aus nach Kräften anspornten. Etwas übersichtlicher schließlich waren die Starterzahlen wiederum bei den Staffeln und beim „Sparkassen Fitness-Swim & run“ für die Jugend- und Erwachsenenklassen.

Gestaffelt nach Alter der Teilnehmer, galt es, im Wettkampf ganz unterschiedliche Distanzen zu bewältigen: Bei den jüngsten Teilnehmern aus Kindergarten und erster Klasse ging es darum, im Übungsbecken zehn Meter zu überwinden und anschließend 200 Meter zu rennen. Diese Distanz war durch den Weg aus der Schwimmhalle hinaus und auf den Sportplatz hinauf beinahe schon absolviert. Die Grundschüler oberhalb der ABC-Schützen-Stufe mussten 25 Meter und damit eine ganze Bahn im „echten“ Becken schwimmen und waren dann ebenfalls nach 200 Laufmetern am Ziel. Etappenweise ging es hinauf bis auf 200 Meter Schwimmen und 2000 Metern Laufen für die Jugendlichen und Erwachsenen.

Schon die kleinsten Teilnehmer zeigten zähen Kampfgeist: Im freien Stilmix aus Kraul, Brustschwimmen und Paddeln durchs Becken pflügen, in der Wechselzone in Windeseile in die Schuhe geschlupft und weitergesprintet – im Zweifel, und wenn es mit dem Schnell-Anziehen eben doch nicht recht geklappt hatte, schon auch mal mit einem Schuh oder gleich ganz ohne. Zieleinlauf, Keuchen, Stolz: Ob alter Hase oder Wettkampffrischling. Ins Ziel kam jeder; Finishergeschenk, Teilnehmerurkunde und Starternummer als Souvenir gab es für alle, und den Bestplatzierten in Einzel- und Klassenwertung winkten zusätzlich Medaillen.