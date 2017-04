Maulburg Jubilar mit vielseitigem Repertoire

Maulburg (gd). Ein voller Rathaussaal am Sonntagmorgen bewies die Akzeptanz des Maulburger Männerchors im Ort. Der älteste Chor des Alemannischen Chorverbandes (ACV) feiert in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen.

Vorsitzender Hansjörg Renk freute sich, dass der tradtionsreiche Verein so viel Resonanz bei der Bevölkerung fand. Der Chor mit seinen 24 Sängern eröffnete die Matinee mit „Erhebt das Glas“ aus Giuseppe Verdis Oper „Ernani“, dem sich „Schäfers Sonntagslied“ von Conradin Kreutzer anschloss.

Bürgermeister Jürgen Multner würdigte die kulturelle Arbeit des Jubiläumschores. Dirigentin Elena Freydkina hatte den Chor fest im Griff, als das kroatische Volkslied „Marina“ in seinen drei Teilen mitreißend interpretiert wurde.

ACV-Präsident Hugo Pfefferle freute sich, dass er dem Männerchor Maulburg die Glückwünsche des ACV, aber auch des badischen und deutschen Chorverbandes überbringen konnte. Mit „Island in the sun“ leitete der Chor über zu Bruno Sahner, der als Vertreter der 21 Maulburger Vereine eine Geldspende übergeben konnte.

Mit den beiden Udo Jürgens-Liedern „Ich war noch niemals in New York“ und „Ich glaube“, von Wolfgang Wehrer mit seiner fülligen Bass-Stimme kongenial gesungen und am Klavier von Elena Freydkina begleitet, ging es weiter zur Festansprache des Vorsitzenden Andreas Brögin, der recht ausführlich auf 175 Jahre Männerchor Maulburg einging. „Heaven is a wonderful place“ in einem Arrangement von Otto Groll und „Lass die Sonne in dein Herz“ in einem Arrangement von Pasquale Thibaut bewie die Vielseitigkeit des Maulburger Chores, dessen Repertoire vom traditionellen Liedgut bis zu modernen Stücken reicht.